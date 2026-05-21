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新北市「最速區長」廖武輝 按月詐領特別費57萬貪汙遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市觀光旅遊局專門委員廖武輝因馬拉松好手的活力形象，在先前區長任內被稱為新北市「最速區長」，卻涉嫌在林口區長任內，要求區公所王姓主秘、秘書室黃姓主任及洪姓課員，按月挪用首長特別費1萬元中飽私囊，前後共詐領57萬餘元。新北地檢署依貪汙利用職務詐取財物及刑法偽造文書等罪，起訴廖、王、黃、洪4人。

檢察官認為，王、黃、洪3人均因畏懼廖男區長權勢而只能屈從，其中王、黃情節較輕，若審理中坦承犯行，建請法官予以緩刑，身為主要承辦人的洪女則處以適當之刑。

至於廖男擁有台北大學法律學士、輔仁大學法律碩士學歷，卻知法犯法詐領公款，東窗事發後甚至還叫洪女銷毀帳冊、發票等滅證行為，即便他已繳回犯罪所得，檢察官仍認為他對案情避重就輕，因此僅為自白，而不符合自首減刑要件，且建請法官不予緩刑。

檢調查出，廖武輝於2023年1月31日至2025年4月6日擔任林口區區長，他與其餘共犯明知環境清潔維護及雜支費用，僅限於購買辦公室綠美化等支出，不能作為區長購入花圈花籃公誼致贈使用，花籃花圈費用應以區長特別費支出，卻指示洪女每月自區長特別費支領1萬元現金供其私用。

長年經手歷任區長特別費核銷的洪女，曾告知廖男區長特別費僅19500元，恐無法支應其每月1萬元現金要求，廖為此指示不知情的林口區公所經建課歷任課長，將區政業務的各室業務費，以辦公室綠化名義挪供洪女使用，洪女再將自行蒐集的空白收據填寫日期、金額、品項，或向同事索取購買食品、非公務餐敘發票，進行不實核銷。

被稱為新北市「最速區長」的觀光旅遊局專委廖武輝，涉嫌在林口區長任內按月挪用首長特別費中飽私囊，遭新北地檢署依貪汙利用職務詐取財物及刑法偽造文書等罪起訴。圖／聯合報系資料照片
被稱為新北市「最速區長」的觀光旅遊局專委廖武輝，涉嫌在林口區長任內按月挪用首長特別費中飽私囊，遭新北地檢署依貪汙利用職務詐取財物及刑法偽造文書等罪起訴。圖／聯合報系資料照片

貪汙 林口

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