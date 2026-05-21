沈伯洋的台灣民主實驗室爆性騷 前理事長偷吻摸男員工下體有罪定讞

台灣民主實驗室前理事長張耀中前年性騷擾男員工，並說「你這樣看我，我會有感覺喔」，偷吻對方臉頰、伸手摸下體，一審認為罪證明確，依性騷擾罪判處拘役30日，得易科罰金。案件上訴，台灣高等法院駁回，維持一審判決，全案定讞。

張耀中身為職場上司，2024年6月26日晚間8時許至10時許，在台北市某酒吧對男員工說「你這樣看我，我會有感覺喔」，又在酒吧外擁抱男員工時，趁機親吻對方臉頰，男員工礙於張是自己的長官，沒有立即表明不悅。

張耀中同日晚間10時30分許，在捷運信義安和站內，又趁與男員工擁抱道別時，親吻對方臉頰，還說「吃一下豆腐」後，緊接伸手碰觸男員工的下體，對方受驚立即後退，事後報警處理。

張耀中坦承犯行，另有相關監視器畫面、對話截圖等，台北地院一審認為張欠缺尊重他人性自主權的觀念，使男員工蒙受陰影，且未和對方達成和解，審酌一切情狀，依性騷擾罪判處拘役30日，可易科罰金。

檢方認為刑度過輕而提上訴，認為張耀中身為任職單位最高負責人，於過程中一再推諉塞責，未曾向男員工表示歉意，犯後態度非屬良好，又張當日多次性騷擾，造成男員工身心產生諸多後遺症。

高院指出，一審量刑並無違誤或不當之處，並已衡酌犯罪情節、男員工意見等，量刑沒有違反公平、比例及罪刑相當原則，也無濫用裁量權限，認為檢察官上訴無理由，判決駁回，維持一審判決，張確定被判拘役30日。

張耀中案發後請辭，而勞工局也認定成立性騷擾。台灣民主實驗室是民進黨台北市長參選人沈伯洋成立的，當時也發聲明指出，對於張耀中涉及性騷擾事件，表達嚴正譴責性騷擾的立場，在調查過程中雖已盡力，但仍有疏漏且未能全面照顧到受害者的感受，導致承受額外的壓力與傷害，深表歉意且積極改進。