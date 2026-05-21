快訊

深陷風暴被質疑！林志玲閃電辭文策院董事 親上火線回應了

案情大逆轉？金秀賢律師發聲了 爆金賽綸家屬律師竟被列為嫌疑人

明年請假先看！2027年行事曆公布 全年爽放121天、9個連假一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

台中市府遭恐嚇開槍！他致電嗆不爽想殺人 恐嚇公眾下場曝光

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中張姓男子自稱不滿社工，打電話到台中市府社會局稱「我想殺人」、「你們敷衍我，我覺得拿槍去你們市府開一開就好」等語，對方嚇到報警；法院勘驗錄音，發現張沒說明致電動機，開頭就出言殺人、開槍，主觀顯有恐嚇動機，依恐嚇公眾罪判他2月，可上訴。

檢警調查，張男不滿社工替他處理保護令方式，2025年9月24日打電話到台中市社會局話務中心，向接電話員工恫嚇「我現在想殺人，很想試看看」，並用台語說「我真的很不爽，因為感覺你們好像有一點稍微敷衍我，我覺得槍拿一拿，去你們市政府開一開就好。」

社會局再向台中市家庭暴力及性侵害防治中心查證、比對電話後，向警方報案。

檢方訊時，張男坦承不諱，與被恐嚇員工證詞相符，並有報案紀錄、電話錄音等證據，檢方偵結依恐嚇公眾罪嫌將張向法院聲請簡易判決處刑。

台中地院勘驗錄音，發現當時社會局員工接聽後，張即揚言「嘿，你好，現在想殺人怎麼辦」、「我現在想殺人，很想試試看」、「我真的很不爽， 因為感覺你們好像有一點稍微敷衍我，我覺得槍拿一拿，去你們市政府開一開就好」等語。

中院認為，張言論顯是為加害不特定公眾出入的政府機關之財產及安全所為言詞，且張均未具體描述其打電話動機，從前言後語脈絡觀察，難認他是為向接線人員抱怨的一時情緒發洩言詞。

中院說，由此可見張主觀上有加害生命、身體、財產之事恐嚇不特定多數人的犯意，考量他犯後坦承，手段及危害程度等，依恐嚇公眾罪判他有期徒刑2月，得易科罰金。

台中市政府。記者曾健祐／攝影
台中市政府。記者曾健祐／攝影

台中市 台中 恐嚇

延伸閱讀

台中狼處長環抱女員工喊「看到你很癢」 調解獲撤告...法院判不受理

不滿管教！高雄某高職生恐嚇師「慶甲」 法官以這理由判無罪

「李團長」逼死豐原一家五口 法院斥極惡劣...判11年理由曝光

豐原五口命案家屬 認為刑期不足警惕 法界：恐嚇刑度接近天花板 但詐欺判太輕

相關新聞

在台買搭載輝達高階AI晶片伺服器再轉賣中港澳 基檢聲押3嫌

游姓、王姓和陳姓男子採購美超微電腦公司（Super Micro Computer）搭載輝達公司（NVIDIA）高階晶片的伺服器後，涉嫌以不實文件資料，將伺服器申報出口至中港澳地區。基隆地檢署今依涉犯偽造文書罪聲押3人。

沈伯洋的台灣民主實驗室爆性騷 前理事長偷吻摸男員工下體有罪定讞

台灣民主實驗室前理事長張耀中前年性騷擾男員工，並說「你這樣看我，我會有感覺喔」，偷吻對方臉頰、伸手摸下體，一審認為罪證明確，依性騷擾罪判處拘役30日，得易科罰金。案件上訴，台灣高等法院駁回，維持一審判決，全案定讞。

台中市府遭恐嚇開槍！他致電嗆不爽想殺人 恐嚇公眾下場曝光

台中張姓男子自稱不滿社工，打電話到台中市府社會局稱「我想殺人」、「你們敷衍我，我覺得拿槍去你們市府開一開就好」等語，對方嚇到報警；法院勘驗錄音，發現張沒說明致電動機，開頭就出言殺人、開槍，主觀顯有恐嚇動機，依恐嚇公眾罪判他2月，可上訴。

綠委林宜瑾涉詐助理費今下午開庭 「請求庭上給我自新機會」

台南市民進黨籍立委林宜瑾涉詐助理費1412萬餘元，被訴利用職務上機會詐財物及使公務員登載不實等罪嫌，台南地院下午開庭，林宜瑾及其服務處黃姓女主任均「坦承犯罪」，並已繳回犯罪所得，林宜瑾說「請求庭上給我自新機會，從輕量刑，給予緩刑」。全案定於7月2日宣判。

前高市議員賴文德涉買票賄選　二審仍判3年8月

前國民黨高雄市議員賴文德於民國111年選舉期間，涉以每票1200元到1萬元買票。一審橋頭地院依違反公職人員選罷法判3年8...

查扣詐團25383顆泰達幣！新北分署首度受囑託拍賣犯罪所得

新北地檢偵辦某詐騙集團案件，經新北市警局刑事警察大隊向新北地方法院聲請扣押鍾姓詐團首腦持有市價近80萬元的25383顆泰達幣，檢察官依刑事訴訟法規定，命拍賣後保管其價金，日前囑託行政執行署新北分署代為執行，成為新北分署受囑託拍賣虛擬貨幣的首例。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。