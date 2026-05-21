前高市議員賴文德涉買票賄選　二審仍判3年8月

前國民黨高雄市議員賴文德於民國111年選舉期間，涉以每票1200元到1萬元買票。一審橋頭地院依違反公職人員選罷法判3年8月，褫奪公權4年，高雄高分院今天駁回上訴，維持原判。

一審橋頭地方法院判決指出，賴文德為求在111年11月26日舉行的高雄市第14選區市議員選舉中順利當選，於同年10月至11月間，親自前往選民住處，分別交付新台幣1萬元、1200元及2000元現金給3名選民，要求投票支持。

橋頭地院審理時，賴文德否認行賄，辯稱交給選民的現金是競選期間幫忙拜票、巡視遭風吹倒旗幟的「工作費」及勞務津貼；收賄選民也附和款項為工資。賴文德並提出服務處輔導專員勞務津貼領據表、簽到簿等資料佐證。

法官發現，收受款項的選民並非賴文德競選總部編制內員工，且多數有正職工作或無需兼差打工。其中一名選民僅協助拜票、巡旗總工時不到10小時，卻獲發1萬元報酬。工時與當時工資明顯不符，且與一般競選團隊會計統一核發薪資常態不符。

法官認定，賴文德假借工作費名義變相給付賄款，藉此動搖或鞏固選民投票意向，對價關係明確，因此依公職人員選舉罷免法第99條第1項交付賄賂罪，判處有期徒刑3年8月，褫奪公權4年。

台灣高等法院高雄分院審理後，今天以原審判決認事用法並無不妥，判決駁回上訴，維持原審刑度，詳細判決理由仍未公布，可上訴。