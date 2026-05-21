在台買搭載輝達高階AI晶片伺服器再轉賣中港澳 基檢聲押3嫌

游姓、王姓和陳姓男子採購美超微電腦公司（Super Micro Computer）搭載輝達公司（NVIDIA）高階晶片的伺服器後，涉嫌以不實文件資料，將伺服器申報出口至中港澳地區。基隆地檢署今依涉犯偽造文書罪聲押3人。

美超微業務發展資深副總裁暨董事會成員廖益賢、台灣區業務經理張瑞滄，以及承包人員孫廷瑋，今年3月間被美方司法部門起訴涉嫌將價值至少25億美元的AI技術與輝達晶片走私至中國。基隆地檢署表示，今天起訴游男等人犯行，與美方偵辦動作無關，但兩案是否關聯，尚待後續調查待釐清。

基檢指出，游男、王男及陳男分別成立多家公司，3人意圖謀利，明知美國政府嚴格制止美超微生產，搭載輝達高階晶片的高階AI伺服器銷往中港澳地區，共同謀議在台灣購得伺服器後，以不實文件資料申報出口，並已有部分伺服器賣入中港澳。

基隆地檢署檢察官蕭詠勵昨天指揮海巡署基隆查緝隊，前往游男等3人住處及相關公司共12處地點執行搜索，查扣相關證物，並拘提3人帶回調查。檢察官漏夜複訊後，認定游男等3人涉犯偽造文書罪嫌重大，並有逃亡、湮滅證據及勾串共犯、證人之虞，今天清晨向基隆地方法院聲請羈押禁見，基隆地方法院下午開庭審理