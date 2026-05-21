查扣詐團25383顆泰達幣 新北分署首度受囑託拍賣犯罪所得

新北地檢偵辦某詐騙集團案件，經新北市警局刑事警察大隊向新北地方法院聲請扣押鍾姓詐團首腦持有市價近80萬元的25383顆泰達幣，檢察官依刑事訴訟法規定，命拍賣後保管其價金，日前囑託行政執行署新北分署代為執行，成為新北分署受囑託拍賣虛擬貨幣的首例。

新北分署表示，遭查扣上述泰達幣的詐團鍾姓被告，分別將泰達幣存放在10個冷錢包內，藉此將詐騙民眾的不法所得，轉換成虛擬貨幣隱匿犯罪金流。後來檢察官認為，所扣押的泰達幣有因扣押程序而喪失、減損價值之虞，於是依法命其拍賣後保管價金。

由於新北檢是在本月8日方囑託新北分署代為執行，時間上相當緊迫，新北分署行政執行官隨即以電話與新北檢檢察事務官密切聯繫，僅花2週時間便通力完成拍賣前置作業程序，定期公告拍賣。

新北分署定於下月1日上午10時，於12樓拍賣室拍賣上述泰達幣，本次拍賣定有底價，底價不公開，由出價最高且達於底價者拍定。拍定人應於當日下午2時前，以現金或以本人帳戶匯款至新北分署專戶。拍定價金達50萬元以上者，則須以匯款方式支付，經確認繳清價金後，拍定人應提供接收虛擬貨幣錢包地址及QR Code，由檢警各自派員到場點交。