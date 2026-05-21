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鼓山分局警不滿「休假被盤查」竟衝撞壓傷同僚！火速記1大過

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄鼓山分局蔡姓員警今天休假騎車行經三民區十全一路時，因行車搖晃被三民警分局員警盤查，警方對他酒測，酒測值雖為0，但蔡男卻不滿被攔，除當街吐痰外，還企圖騎車離去，過程中造成員警受傷，被依傷害、妨害公務罪嫌逮捕，鼓山警分局火速開考績會，記蔡男一大過。

蔡男為鼓山分局警備隊員警，今上午8時55分許，騎車行經三民區十全一路時，因疑似未禮讓行人且行車搖晃，被巡邏員警示意停車受檢，

員警見蔡男面色潮紅，疑有酒後騎車情形，隨即依法實施酒測，酒測值為0，但蔡男不滿被攔，不僅當員警面前吐痰，還在查證身分時企圖騎車離開，員警見狀制止，反而被蔡男弄傷，隨即將蔡男壓制、管束，依傷害、妨害公務罪嫌逮捕送辦。另蔡男未禮讓行人違規部分，另開罰單可處1200元至6000元罰鍰。

警方事後查出蔡男為鼓山分局員警，卻不配合盤查，通報蔡男任職的分局後，由鼓山警分局做行政懲處。

鼓山分局表示，蔡姓員警於21日輪休期間，因行車情形遭轄區警方攔查，過程中雖未有酒駕情事，卻因情緒失控涉嫌妨害公務，針對蔡員自身言行失檢且涉犯刑事案件，嚴重影響警譽，鼓山分局立即召開考績會，從重核予記一大過之處分，並改列教育輔導及汰除對象。

蔡姓警員不滿被攔查，騎車衝撞同僚被送辦。讀者提供
蔡姓警員不滿被攔查，騎車衝撞同僚被送辦。讀者提供

蔡姓警員不滿被攔查，騎車衝撞同僚被送辦。讀者提供
蔡姓警員不滿被攔查，騎車衝撞同僚被送辦。讀者提供

酒測 行人

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