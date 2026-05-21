桃園酒駕大戶欠31萬不繳 執行署出手直接扣50萬存款

桃園劉姓男子10年內三度無照駕駛又酒後駕車，遭罰27萬元卻賴帳，執行署桃園分署接手，調查發現劉男連同健保費共欠款31萬餘元未繳，另發現他的銀行帳戶還有50萬元存款，強勢核發扣押及收取命令，直取戶頭將欠款全數追回。

桃園分署說明，家住中壢區的58歲劉男於2024年11月間，因多次酒駕遭桃園市政府交通事件裁決處裁罰，裁決書均由本人簽收，但他就是不繳，除酒駕罰鍰外，劉男還積欠其他無照駕駛罰單及全民健保費用，統計欠款總金額逾31萬元。

案件於今年2月移送桃園分署執行，執行官受理後，立即針對劉男名下所有的財產逐一清查，發現他名下銀行帳戶仍有約50萬元存款，既然有錢可見是蓄意賴帳，執行官便不再客氣，迅速對銀行核發扣押命令。

在執行官確認成功凍結並扣得足額的31萬餘元款項後，緊接著以迅雷不及掩耳地的速度核發收取命令，由移送的桃園市政府交通事件裁決處直接將這筆欠款全數收取受償，讓劉姓酒駕大戶一毛都跑不掉。

桃園分署強調，政府對於酒駕行為絕對是「零容忍」，為了維護交通秩序與公權力，未來將持續強力清查並執行各類酒駕及交通違規案件，民眾若遭裁罰也應盡速繳納，如無法一次完納，可申請分期繳納，以免財產遭查扣執行而後悔莫及。