快訊

遊日快買機票！7月起「出國稅」暴漲3倍 隨票徵收僅7類人可免

幕後／輝達報喜台股暴衝 李四川透露黃仁勳情定台北的原因

幕後／輝達報喜台股暴衝 李四川透露黃仁勳情定台北的原因

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園酒駕大戶欠31萬不繳 執行署出手直接扣50萬存款

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園劉姓男子10年內三度無照駕駛又酒後駕車，遭罰27萬元卻賴帳，執行署桃園分署接手，調查發現劉男連同健保費共欠款31萬餘元未繳，另發現他的銀行帳戶還有50萬元存款，強勢核發扣押及收取命令，直取戶頭將欠款全數追回。

桃園分署說明，家住中壢區的58歲劉男於2024年11月間，因多次酒駕遭桃園市政府交通事件裁決處裁罰，裁決書均由本人簽收，但他就是不繳，除酒駕罰鍰外，劉男還積欠其他無照駕駛罰單及全民健保費用，統計欠款總金額逾31萬元。

案件於今年2月移送桃園分署執行，執行官受理後，立即針對劉男名下所有的財產逐一清查，發現他名下銀行帳戶仍有約50萬元存款，既然有錢可見是蓄意賴帳，執行官便不再客氣，迅速對銀行核發扣押命令。

在執行官確認成功凍結並扣得足額的31萬餘元款項後，緊接著以迅雷不及掩耳地的速度核發收取命令，由移送的桃園市政府交通事件裁決處直接將這筆欠款全數收取受償，讓劉姓酒駕大戶一毛都跑不掉。

桃園分署強調，政府對於酒駕行為絕對是「零容忍」，為了維護交通秩序與公權力，未來將持續強力清查並執行各類酒駕及交通違規案件，民眾若遭裁罰也應盡速繳納，如無法一次完納，可申請分期繳納，以免財產遭查扣執行而後悔莫及。

桃園中壢劉姓酒駕欠款大戶名下仍有存款50萬元，卻對罰單視而不見，執行署桃園分署接案後，立刻核發扣押命令將銀行款項扣走31萬餘元。圖／執行署桃園分署提供
桃園中壢劉姓酒駕欠款大戶名下仍有存款50萬元，卻對罰單視而不見，執行署桃園分署接案後，立刻核發扣押命令將銀行款項扣走31萬餘元。圖／執行署桃園分署提供

健保 酒駕 桃園

延伸閱讀

中壢男10年3度酒駕拒繳31萬 桃園分署出狠招追回欠款

租高價手機變賣牟利！桃園警埋伏逮10條通 竟想做1事躲查緝

補助款遭扣押 可提救濟

獨／違規大王罰不怕！十年吃40張紅單 這次開車撞死人

相關新聞

在台買搭載輝達高階A1晶片伺服器再轉賣中港澳 基檢聲押3嫌

游姓、王姓和陳姓男子採購美超微電腦公司（Super Micro Computer）搭載輝達公司（NVIDIA）高階晶片的伺服器後，涉嫌以不實文件資料，將伺服器申報出口至中港澳地區。基隆地檢署今依涉犯偽造文書罪聲押3人。

查扣詐團25383顆泰達幣 新北分署首度受囑託拍賣犯罪所得

新北地檢偵辦某詐騙集團案件，經新北市警局刑事警察大隊向新北地方法院聲請扣押鍾姓詐團首腦持有市價近80萬元的25383顆泰達幣，檢察官依刑事訴訟法規定，命拍賣後保管其價金，日前囑託行政執行署新北分署代為執行，成為新北分署受囑託拍賣虛擬貨幣的首例。

鼓山分局警不滿「休假被盤查」竟衝撞壓傷同僚！火速記1大過

高雄鼓山分局蔡姓員警今天休假騎車行經三民區十全一路時，因行車搖晃被三民警分局員警盤查，警方對他酒測，酒測值雖為0，但蔡男卻不滿被攔，除當街吐痰外，還企圖騎車離去，過程中造成員警受傷，被依傷害、妨害公務罪嫌逮捕，鼓山警分局火速開考績會，記蔡男一大過。

桃園酒駕大戶欠31萬不繳 執行署出手直接扣50萬存款

桃園劉姓男子10年內三度無照駕駛又酒後駕車，遭罰27萬元卻賴帳，執行署桃園分署接手，調查發現劉男連同健保費共欠款31萬餘元未繳，另發現他的銀行帳戶還有50萬元存款，強勢核發扣押及收取命令，直取戶頭將欠款全數追回。

惡男燒死房東家媳婦孫女...事前還在屋外脫褲自慰 法院斥泯滅人性再押2月

台中許姓男子不滿房東不續租，竟開車撞大門再縱火，燒死房東家吳姓媳婦、吳女的17歲女兒，許男羈押中表示想照顧9旬母親求交保；台中地院查，許犯案前還在屋主門外脫褲自慰，被終止租約不滿就殺害2人，痛斥他泯滅人性，裁定自5月26起延長羈押2月，可抗告。

雙親過世60歲「啃老男」轉向親姊索錢！她想切割...法官這理由駁回

有對年約60歲的姊弟均未婚無子女，惟弟弟自年少遊手好閒，僅仰賴父母資助過活，雙親過世後，轉向她索討金錢無度，還要求她變賣不動產供其花用，如今弟弟重度身障住進護理之家，她也提前退休養病，向法院聲請減輕或免除扶養義務，因其名下房產及投資上千萬元而遭駁回。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。