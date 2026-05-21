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惡男燒死房東家媳婦孫女...事前還在屋外脫褲自慰 法院斥泯滅人性再押2月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中許姓男子不滿房東不續租，竟開車撞大門再縱火，燒死房東家吳姓媳婦、吳女的17歲女兒，許男羈押中表示想照顧9旬母親求交保；台中地院查，許犯案前還在屋主門外脫褲自慰，被終止租約不滿就殺害2人，痛斥他泯滅人性，裁定自5月26起延長羈押2月，可抗告。

檢方起訴指出，許男2005年起向吳女的林姓婆婆承租烏日區五光路房子，許和吳女及其家人比鄰而居，直至2025年4月間，許和吳一家有糾紛，林得知後要求停止租約，並訴請許遷讓返還房屋，雙方因而有嫌隙。同年6月起，許男、吳女及家屬間衍生多起刑事、民事訴訟，許對吳積怨已久甚至萌生殺機。

2025年11月3日凌晨1點多，許到吳家外觀察，確認其先生不在家，屋內僅有吳女、17歲大的女兒，凌晨2點先切斷吳家門前監視器電線，並駕駛該小貨車以倒車方式加速撞入吳家1樓客廳，再拿噴槍打火機點燃引信，引燃車內的甲苯等物，火勢爆燃迅速延燒至客廳、住宅本體。

因車內還有大量助燃劑，產生高溫烈焰、濃煙向上猛竄，當時在2樓的吳女、女兒逃生受阻吸入大量濃煙、身體多處遭燒燙傷慘死；檢方依殺人、成年人故意對少年犯殺人罪嫌，及放火燒燬現供人使用住宅未遂等罪嫌起訴許男，全案將由台中地院國民法庭審理。

中院查，許男雖認罪，但他供述動機、犯罪經過和證據不相適合，其自稱衝撞是要嚇嚇對方，無殺人犯意，也沒用打火機引燃，後改口說有用打火機點燃引信，但不知為何如此疏忽導致火災，因此難保他事後不會因畏罪又翻供。

中院說，許犯後有輕生逃避行為，作案前又換車牌、剪斷監視器，犯案穿帽T遮掩容貌，顯有逃亡、滅證之舉。

中院更發現，許男犯案前，還在屋主房屋外脫下褲子、內褲，露出生殖器自慰公然猥褻，被林終止租約，又和吳因保險糾紛犯案，殺害吳及其17歲女兒，泯滅人性，裁定他5月26日起延長羈押2月。

台中市烏日區五光路民宅去年11月遭縱火釀2死，許姓房客不滿房東不給續租燒死房東家母女，事前還在屋外脫褲自慰。圖／民眾提供
台中市烏日區五光路民宅去年11月遭縱火釀2死，許姓房客不滿房東不給續租燒死房東家母女，事前還在屋外脫褲自慰。圖／民眾提供

房東 殺人 台中

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