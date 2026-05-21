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雙親過世60歲「啃老男」轉向親姊索錢！她想切割...法官這理由駁回

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

退休理財示意圖。圖/AI生成
退休理財示意圖。圖/AI生成

有對年約60歲的姊弟均未婚無子女，惟弟弟自年少遊手好閒，僅仰賴父母資助過活，雙親過世後，轉向她索討金錢無度，還要求她變賣不動產供其花用，如今弟弟重度身障住進護理之家，她也提前退休養病，向法院聲請減輕或免除扶養義務，因其名下房產及投資上千萬元而遭駁回。

她主張，弟弟自年少即遊手好閒，不務正業，僅仰賴父母資助生活開銷，父母過世後，轉向她索討金錢。未料，弟弟索取無度，每月花費至少數萬元以上，只要金錢花完就不斷要錢，還要求她變賣房產供其花用，及提供名下房子供其無償居住。

她表示，她雖未達法定法定退休年齡，但已無任何工作收入，且罹病須定期治療，目前生活開銷皆從勞工退休金取用，經濟狀況並不富裕，且居住在台北市，依主計處公布113年台北市平均每人每月消費支出3萬4952元，僅能勉強維持生活，已無餘力扶養弟弟。

台南地院指出，依民法規定，兄弟姊妹相互間互負扶養義務；負扶養義務者有數人時，應依一、直系血親卑親屬、二、直系血親尊親屬、三、家長、四、兄弟姊妹、五、家屬、六、子婦、女婿、七、夫妻父母順序定其履行義務，又受扶養權利者，以不能維持生活而無謀生能力者為限。

台南地院表示，2人為姊弟關係，弟弟未婚無子嗣，父母均已死亡，依民法規定互負扶養義務。

且弟弟領有重度身心障礙證明，現居住在護理之家，機構每月所需費用為3萬元。經查詢，他2023至2024年間所得為84元、3778元，名下無財產。且自今年3月起，弟弟領有身心障礙者日間及住宿式照顧費用補助每月1萬5028元。

據調查，姊姊於2023至2024年間所得為2萬餘元、9萬餘元，名下有房屋、土地、投資共9筆，財產總額為1465萬餘元。

台南地院指出，姊姊未婚無子嗣，並參以台北市2024年每月生活所必需最低生活費1萬9649元，可知她具有相當財產，對弟弟負扶養義務後仍可維持自己原有相當生活，難認她無餘力扶養弟弟。至於未來收入、財產狀況如有變動，致其因負擔扶養弟弟義務，而不能維持自己生活，再向法院提出聲請減輕或免除扶養義務。

台南地院指出，姊姊未婚無子嗣，可知她具有相當財產，對弟弟負扶養義務後仍可維持自己原有相當生活，駁回她請求減輕或免除扶養義務聲請。圖／本報資料照片
台南地院指出，姊姊未婚無子嗣，可知她具有相當財產，對弟弟負扶養義務後仍可維持自己原有相當生活，駁回她請求減輕或免除扶養義務聲請。圖／本報資料照片

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