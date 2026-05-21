快訊

台新證APP再度出包！公司緊急搶修：已恢復正常、請確認委託單狀態

MLB／「二刀流」回歸包辦勝利打點+勝投 大谷敲本季第8轟、奪第4勝

鏡頭君立大功！翡翠水庫拍到麝香貓白天出沒 網驚喜：留友看台灣國寶

聽新聞
0:00 / 0:00

狠夫痛毆、性侵妻子...下藥想奪命犯3重罪 審判中死亡判不受理

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中1名人夫自認妻子和男性友人往來，痛毆她一頓後再性侵，還拿安眠、鎮定藥物讓她喝下，載到停車場打算同歸於盡，所幸警方獲報及時趕到救出女子，檢方依殺人未遂、強制性交及傷害罪嫌起訴他；男子因今年5月死亡，台中地院判公訴不受理。

檢警調查，男子2025年9月21日和妻子去唱歌，在包廂時發現對方和男性友人有訊息往來，竟朝她掌摑、痛毆一頓，下午載妻子回家後又朝她性侵。

當天下午3點多，男子再開車載妻子到往大坑風景區，並拿鎮定、安眠藥藥物讓她喝下，見妻子昏迷帶到北屯區一間旅館外的停車場，竟直接在車上打算和她同歸於盡。

所幸其兒子察覺異狀報案，警方當晚7點多趕赴停車場找到2人，男子當時意識清楚，警員並將意識模糊的女子送醫急救，待其清醒後再到派出所作筆錄。

檢方訊時，男子天坦承客觀行為，但否認性侵、殺人未遂，辯稱和妻子是合意性交，沒有違反其意願；女子控訴遭毆打、性侵，並提出相關驗傷佐證；另根據雙方對話紀錄，男子曾傳「老婆、失去妳、我什麼都沒了」等語。

檢方認為，男子單方面傳送負面、消極情緒文字，妻子回覆中並未明示或透露有所同感，偵結依傷害、強制性交及殺人未遂等3罪嫌起訴他。

台中地院查，檢方2025年12月起訴男子後，他今年5月11日已死亡，判處本件公訴不受理。

男子痛毆、性侵妻子還下藥打算同歸於盡。示意圖／ingimage
男子痛毆、性侵妻子還下藥打算同歸於盡。示意圖／ingimage

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

性侵 妻子 殺人未遂

延伸閱讀

殺妻、岳母及繼子...三重滅門凶嫌一審3死刑 高院訊問庭只答「七個字」

男涉網紅槍擊案返台到案 嘉院裁定羈押禁見

引狼入室！男藉租約到期借住女性友人家 趁熟睡硬上一理由獲輕判

「李團長」逼死豐原一家五口 法院斥極惡劣...判11年理由曝光

相關新聞

台積電2奈米洩密案 前工程師陳力銘重判 高檢署決定不上訴

台積電4名前工程師陳力銘、吳秉駿、戈一平、陳韋傑，因竊台積電2奈米及「14埃米」核心技術，智慧財產及商業法院今年4月依違反國安法共5罪，各判處4人10年、3年、2年及6年徒刑，並對陳力銘轉職的台灣東京威力判處1.5億罰金，緩刑3年，條件是支付台積電1億元、公庫5千萬元；台灣高檢署認為判決認事用法無違誤、決定不上訴。

惡男燒死房東家媳婦孫女...事前還在屋外脫褲自慰 法院斥泯滅人性再押2月

台中許姓男子不滿房東不續租，竟開車撞大門再縱火，燒死房東家吳姓媳婦、吳女的17歲女兒，許男羈押中表示想照顧9旬母親求交保；台中地院查，許犯案前還在屋主門外脫褲自慰，被終止租約不滿就殺害2人，痛斥他泯滅人性，裁定自5月26起延長羈押2月，可抗告。

雙親過世60歲「啃老男」轉向親姊索錢！她想切割...法官這理由駁回

有對年約60歲的姊弟均未婚無子女，惟弟弟自年少遊手好閒，僅仰賴父母資助過活，雙親過世後，轉向她索討金錢無度，還要求她變賣不動產供其花用，如今弟弟重度身障住進護理之家，她也提前退休養病，向法院聲請減輕或免除扶養義務，因其名下房產及投資上千萬元而遭駁回。

狠夫痛毆、性侵妻子...下藥想奪命犯3重罪 審判中死亡判不受理

台中1名人夫自認妻子和男性友人往來，痛毆她一頓後再性侵，還拿安眠、鎮定藥物讓她喝下，載到停車場打算同歸於盡，所幸警方獲報及時趕到救出女子，檢方依殺人未遂、強制性交及傷害罪嫌起訴他；男子因今年5月死亡，台中地院判公訴不受理。

非洲豬瘟釀21億損失...畜牧場負責人求挽救家庭 法院仍裁定延長羈押

台中洽興畜牧場去年爆發非洲豬瘟，釀全國豬隻禁運禁宰損失21億元，檢方指控負責人陳姓父子規避廚餘蒸煮、短報死豬量交非法業者清運，更販賣病死豬，涉偽造文書、詐欺；陳姓兒子稱父年邁、女兒將臨盆，為挽救將崩潰家庭請求停止羈押，法院仍裁定他5月25日起延長羈押禁見2月，可抗告。

高雄男結夥飛車搶劫 婦人講電話遭搶走金項鍊

黃金、白金價格今年衝高，高雄陳姓、吳姓男子缺錢花用，今年2月25日上午9時許，在前鎮區瑞華街見楊姓婦人帶著金項鍊，便上前扯下楊女的項鍊後逃逸，兩人跑到銀樓變賣現金，高雄地院依竊盜、搶奪等罪，判兩人一年有期徒刑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。