狠夫痛毆、性侵妻子...下藥想奪命犯3重罪 審判中死亡判不受理

台中1名人夫自認妻子和男性友人往來，痛毆她一頓後再性侵，還拿安眠、鎮定藥物讓她喝下，載到停車場打算同歸於盡，所幸警方獲報及時趕到救出女子，檢方依殺人未遂、強制性交及傷害罪嫌起訴他；男子因今年5月死亡，台中地院判公訴不受理。

檢警調查，男子2025年9月21日和妻子去唱歌，在包廂時發現對方和男性友人有訊息往來，竟朝她掌摑、痛毆一頓，下午載妻子回家後又朝她性侵。

當天下午3點多，男子再開車載妻子到往大坑風景區，並拿鎮定、安眠藥藥物讓她喝下，見妻子昏迷帶到北屯區一間旅館外的停車場，竟直接在車上打算和她同歸於盡。

所幸其兒子察覺異狀報案，警方當晚7點多趕赴停車場找到2人，男子當時意識清楚，警員並將意識模糊的女子送醫急救，待其清醒後再到派出所作筆錄。

檢方訊時，男子天坦承客觀行為，但否認性侵、殺人未遂，辯稱和妻子是合意性交，沒有違反其意願；女子控訴遭毆打、性侵，並提出相關驗傷佐證；另根據雙方對話紀錄，男子曾傳「老婆、失去妳、我什麼都沒了」等語。

檢方認為，男子單方面傳送負面、消極情緒文字，妻子回覆中並未明示或透露有所同感，偵結依傷害、強制性交及殺人未遂等3罪嫌起訴他。

台中地院查，檢方2025年12月起訴男子後，他今年5月11日已死亡，判處本件公訴不受理。

男子痛毆、性侵妻子還下藥打算同歸於盡。示意圖／ingimage

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