非洲豬瘟釀21億損失...畜牧場負責人求挽救家庭 法院仍裁定延長羈押

台中洽興畜牧場去年爆發非洲豬瘟，釀全國豬隻禁運禁宰損失21億元，檢方指控負責人陳姓父子規避廚餘蒸煮、短報死豬量交非法業者清運，更販賣病死豬，涉偽造文書、詐欺；陳姓兒子稱父年邁、女兒將臨盆，為挽救將崩潰家庭請求停止羈押，法院仍裁定他5月25日起延長羈押禁見2月，可抗告。

檢方查出，陳姓兒子為規避稽查，2022年預先拍蒸煮照片存在手機內，於2023年1月至2025年9月每天申報時「反覆上傳舊照片」充做當天蒸煮證明，收受廚餘超過實際用量，也違規轉售、申報不實，10月10日大量豬隻死亡，陳和父親也沒通報疫病，僅自行以抗生素投藥，仍無法控制死亡。

檢方發現，陳姓父子為避免疫情外洩影響拍賣，10月10日至20日間將部分死豬交合法化製業者，其餘由非法業者清運，並在化製三聯單填寫不實數量，短少申報46頭死豬，直至10月22日非洲豬瘟疫情爆發，台中市府當天預防性撲殺同場尚存活的195頭豬。

檢方說，陳姓父子見大量豬隻死亡，為減少損失仍將30頭可能染疫、未逾停藥期的豬送大安肉品市場拍賣，詐得32萬元。檢方直言，陳姓父子無視廚餘高溫蒸煮是防堵非洲豬瘟的重要防線、隱匿死豬數量，罔顧公共利益、產業安全，惡性重大，依偽造文書、詐欺及廢棄物清理法起訴求重刑。

陳翁高齡87歲，去年遭收押近2個月後，檢方認為無延押必要，去年12月底已先行交保，兒子陳男今年2月25日移審後，台中地院裁定繼續收押。

因陳男羈押期屆滿，陳主張被羈押後牙齒掉了3、4顆，有皮膚病，且女兒下個月將生產，無暇照顧年邁雙老，並稱「若本案有任何遺憾發生，審理便無意義」，請求讓他能先挽救其將崩潰的家庭，停止羈押。

中院查，陳男僅部分坦承，其否認部分，依檢方起訴恐有不詳非法廢棄物清理業者涉案，陳及女友也有刪除手機對話舉動，其父陳翁也否認，難認父子間不會因親情迴護彼此而相互勾串，認定陳仍有滅證、串供之虞。

中院也說，本案爭點包括短少的46頭死豬，在未查明豬隻流向前，難認陳男無以相同手法，將病死豬賤價賣出牟利；中院認為，陳男雖有情堪憐憫，但羈押與受處分人自由、家庭難免衝突，不能兩全，認定仍有羈押原因及必要，裁定陳男自5月25日起延長羈押禁見2月。