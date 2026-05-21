台積電2奈米洩密案 前工程師陳力銘重判 高檢署決定不上訴

台積電4名前工程師陳力銘、吳秉駿、戈一平、陳韋傑，因竊台積電2奈米及「14埃米」核心技術，智慧財產及商業法院今年4月依違反國安法共5罪，各判處4人10年、3年、2年及6年徒刑，並對陳力銘轉職的台灣東京威力判處1.5億罰金，緩刑3年，條件是支付台積電1億元、公庫5千萬元；台灣高檢署認為判決認事用法無違誤、決定不上訴。

不過，陳力銘、盧怡尹、陳韋傑均提起上訴，而吳秉駿、戈一平上訴期間未屆滿，不確定是否會上訴。至於東京威力也不上訴，判決於5月19日確定。

判決指出，陳力銘原任台積電12廠良率工程師，離職後轉任台積電半導體製造設備供應商、台灣東京威力行銷部門，為替東京威力爭取台積電先進製程更多站點的設備供應商，多次央求吳秉駿、戈一平、陳韋傑3人翻拍台積電機密檔案，用以改進東京威力的蝕刻機台。

陳力銘也透過陳韋傑借用同事帳號，登入台積電資料庫，偷拍「14埃米」製程，企圖探尋及評估東京威力在此部份的市佔率，擬定未來的行銷策略。