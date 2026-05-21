基佳電子總座當內鬼 晶呈科技董座涉竊密 兩人雙雙被訴

從事特殊蝕刻氣體銷售的基佳電子材料公司，前總經陳昭榮於任職期間，涉及將公司「環保清潔」等機密資料洩給競爭對手、股票上櫃的晶呈科技公司董事長陳亞理，導致基佳利益遭受侵害，台北地檢署今天依違反營業秘密法起訴陳昭榮、陳亞理2人。

起訴指出，陳昭榮2019至2022年擔任基佳公司總經理期間、陸續將公司「環保清潔」、「容器技術指導資料」等機密文件，以電子郵件重製後，洩露給競爭對手陳亞理等人運用；陳亞理接收文件後，再將檔案傳送到電子郵件名稱為「Innokenty」的俄國人，雙雙涉及違反營業秘密罪，刑事局接獲基佳電子報案後，展開清查。

檢警2024年搜索晶呈科技、約談陳昭榮、陳亞理2人到案，檢方訊後諭令各以40萬元交保。