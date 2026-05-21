北市逆子強灌自來水虐母！辯稱「媽被鬼附身」遭重判4年6月

台北市賴姓男子今年3月間因向母親索討金錢未果，情緒失控，在家摔玻璃杯，更對母親施暴，從口強灌自來水，期間數度阻止母親求救，鄰居聽到吵鬧聲報警，警方趕抵聞到燒焦味緊急通知消防隊破門才救出賴母。賴男偵查時否認犯行，辯稱「媽媽被鬼附身」，士林地方法院審理，認定賴男行為惡劣，依傷害直系血親尊親屬罪重判有期徒刑4年6月。

判決指出，賴男從事物流業，曾有重傷害、竊盜、詐欺及毒品等前科，今年3月9日深夜11時許，賴男因向同住的母親索討金錢失敗，憤而在家中摔玻璃杯，並做出將衛生棉泡水、洗衣粉冰進冰箱等怪異行為，賴母見兒子舉止異常、情緒失控，欲打電話報警。

賴男見狀徹底發瘋，先強走母親手機，並阻止她向窗外呼救，當賴母試圖逃離，賴男竟利用身高174公分的體型優勢，將僅156公分的母親強行拉回屋內，過程中摀住母親嘴部並抓傷臉頰，隨後將大門反鎖。

賴男沒有停手，她隨後把母親拖至廚房洗手槽，趁母親跌坐在地時，以水杯盛裝自來水，強行灌入母親口中兩次，賴母趁隙躲入房間反鎖，賴男又將搶來的手機放在瓦斯爐上點火燃燒。

鄰居聽聞吵鬧聲報警，警方趕抵現場聞到濃烈塑膠焦味，又敲門未獲回應，緊急通知消防隊破門救出賴母。賴母送醫後，身上布滿紅痕、擦傷，右側鎖骨更發生骨折，身心受創。

賴男偵查時否認犯行，辯稱母親的傷勢並非其造成，並宣稱家中有鬼，母親當時「被鬼附身」，燒手機是為了處理裡面的「髒東西」，摀嘴是怕吵到鄰居，將人拉回則是擔心母親墜樓，灌水則是因母親有「異常口臭」。

案經起訴移審法院，賴男態度大轉變，在準備程序坦承犯行，法官審酌，賴男正值壯年卻不思自食其力，僅因索財未果便對年邁生母施暴，犯後雖有悔意，但考量其行為惡劣、犯罪手段激進，造成母親骨折且惶惶不安，為兼顧預防與懲治目的，依傷害直系血親尊親屬罪判有期徒刑4年6月。

士林地院外觀照。圖／本報資料照片

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