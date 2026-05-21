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台灣富士全錄爆內鬼 前營業本部長涉竊密遭起訴
台灣富士全錄前營業本部長吳經明，被控利用採購案權限不實交易，造成公司2億元損害，檢調2021年發動偵辦，吳男當時被聲押獲並起訴，法院審理期間，公司閱卷意外發現吳男還涉竊取機密資料，因而向檢方提告，台北地檢署調查後，今天依違反營業秘密法起訴吳男。
吳經明被控於2013至2018年間，找來配合假採購的聚碩科技等公司，協助開立假發票，讓廠商從中賺取價差，並協助吳男製作資金進出項流程，掩飾掏空，檢調2021年搜索約談吳男與妻子陳慧珍、胞妹吳熙筠多人到案，除吳男聲押獲准，其餘人交保。
起訴指出，吳經明在台灣富士全錄任職多年，擔任過資訊中心處長、營業本部副部長、部長等職務，並與公司簽訂職工道德與行為規範協議，未經允許不得將機密資訊做為工作外使用。
檢方調查，吳經明2018年離職前，非法重製台灣富士全錄之機密，涉及違反營業秘密罪明確。台灣富士全錄音日本母公司股權變動，成為百分百富士軟片子公司，2021年更名為「台灣富士軟片資訊股份有限公司」。
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