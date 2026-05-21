快訊

口腔健康不只是牙齒問題 研究揭與心臟、腦部及全身疾病關聯

0至18歲月領5000元…麗嬰房狂飆第4根漲停！2底氣：少子化津貼僅配角

華航機隊／我贈史國專機從哪來 細說A340美麗與哀愁

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣富士全錄爆內鬼 前營業本部長涉竊密遭起訴

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台灣富士全錄前營業本部長吳經明，被控利用採購案權限不實交易，造成公司2億元損害，檢調2021年發動偵辦，吳男當時被聲押獲並起訴，法院審理期間，公司閱卷意外發現吳男還涉竊取機密資料，因而向檢方提告，台北地檢署調查後，今天依違反營業秘密法起訴吳男。

吳經明被控於2013至2018年間，找來配合假採購的聚碩科技等公司，協助開立假發票，讓廠商從中賺取價差，並協助吳男製作資金進出項流程，掩飾掏空，檢調2021年搜索約談吳男與妻子陳慧珍、胞妹吳熙筠多人到案，除吳男聲押獲准，其餘人交保。

起訴指出，吳經明在台灣富士全錄任職多年，擔任過資訊中心處長、營業本部副部長、部長等職務，並與公司簽訂職工道德與行為規範協議，未經允許不得將機密資訊做為工作外使用。

檢方調查，吳經明2018年離職前，非法重製台灣富士全錄之機密，涉及違反營業秘密罪明確。台灣富士全錄音日本母公司股權變動，成為百分百富士軟片子公司，2021年更名為「台灣富士軟片資訊股份有限公司」。

台灣富士全錄前營業本部長吳經明（左）涉竊密，被檢方依違反營業秘密法起訴。圖／報系資歷照
台灣富士全錄前營業本部長吳經明（左）涉竊密，被檢方依違反營業秘密法起訴。圖／報系資歷照

富士

延伸閱讀

力麒前董座郭銓慶內線交易再添被告 城市發展綠能負責人30萬交保

嘉義市道路工程驚見「未標先做」 西區公所技士與廠商共3人遭起訴

孫安佐表姐林沐希「代聊手」詐騙粉絲 檢方追加起訴6人

藝人NONO被控性侵未遂判刑2年半 高檢署不上訴

相關新聞

台灣富士全錄爆內鬼 前營業本部長涉竊密遭起訴

台灣富士全錄前營業本部長吳經明，被控利用採購案權限不實交易，造成公司2億元損害，檢調2021年發動偵辦，吳男當時被聲押獲並起訴，法院審理期間，公司閱卷意外發現吳男還涉竊取機密資料，因而向檢方提告，台北地檢署調查後，今天依違反營業秘密法起訴吳男。

基佳電子總座當內鬼 晶呈科技董座涉竊密 兩人雙雙被訴

從事特殊蝕刻氣體銷售的基佳電子材料公司，前總經陳昭榮於任職期間，涉及將公司「環保清潔」等機密資料洩給競爭對手、股票上櫃的晶呈科技公司董事長陳亞理，導致基佳利益遭受侵害，台北地檢署今天依違反營業秘密法起訴陳昭榮、陳亞理2人。

北市逆子強灌自來水虐母！辯稱「媽被鬼附身」遭重判4年6月

台北市賴姓男子今年3月間因向母親索討金錢未果，情緒失控，在家摔玻璃杯，更對母親施暴，從口強灌自來水，期間數度阻止母親求救，鄰居聽到吵鬧聲報警，警方趕抵聞到燒焦味緊急通知消防隊破門才救出賴母。賴男偵查時否認犯行，辯稱「媽媽被鬼附身」，士林地方法院審理，認定賴男行為惡劣，依傷害直系血親尊親屬罪重判有期徒刑4年6月。

她持手機「錄下恐嚇取財過程」被當共犯！喊冤等男友太無聊獲判無罪

莊姓男子認為蕭姓男子造謠致他遭前公司辭退，去年7月22日2時30分許與蘇姓男子赴蕭工作處所，恫嚇對方簽立本票，並要求他對劉姓女子手機鏡頭稱自己未遭脅迫，莊、蘇2人共同犯恐嚇取財罪各處6月，劉女辯稱她在現場無聊才錄影，法官認她未參與恐嚇取財行為而判無罪。

「天涯明月刀M」織情網 ！男吞賣帳號費用 女打官司追回55萬元

男女在線上遊戲認識並交往，分手後卻因金錢糾紛鬧上法院。謝姓女子指控張姓男子借錢不還，還吞掉代售遊戲帳號的費用；張男則辯稱48萬元是交往期間的贈與，且遊戲帳號是對方送給他經營的，賣得的7萬5000元已花在兩人日常開銷。嘉義地方法院日前做出判決，法官因關鍵的通訊軟體對話紀錄，判決張男必須全額償還55萬5000元。仍可上訴。

2小隊長找少年造假破獲槍擊案 一有罪一緩刑

苗栗縣警竹南分局偵查隊張姓、曾姓小隊長被查出為求槍砲彈藥刀械管制條例破案績效，與涉案幫派分子「喬事」，讓對方找王姓少年當人頭，造假破獲槍擊案。苗栗地院昨依包庇非法持有制式手槍罪、財產來源不明罪判張各六年、一年徒刑，曾犯行使公務員登載不實公文書罪處刑一年六月，因具悔意緩刑五年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。