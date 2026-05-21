台灣富士全錄爆內鬼 前營業本部長涉竊密遭起訴

男女在線上遊戲認識並交往，分手後卻因金錢糾紛鬧上法院。謝姓女子指控張姓男子借錢不還，還吞掉代售遊戲帳號的費用；張男則辯稱48萬元是交往期間的贈與，且遊戲帳號是對方送給他經營的，賣得的7萬5000元已花在兩人日常開銷。嘉義地方法院日前做出判決，法官因關鍵的通訊軟體對話紀錄，判決張男必須全額償還55萬5000元。仍可上訴。

2026-05-21 09:29