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她持手機「錄下恐嚇取財過程」被當共犯！喊冤等男友太無聊獲判無罪

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

莊姓男子認為蕭姓男子造謠致他遭前公司辭退，去年7月22日2時30分許與蘇姓男子赴蕭工作處所，恫嚇對方簽立本票，並要求他對劉姓女子手機鏡頭稱自己未遭脅迫，莊、蘇2人共同犯恐嚇取財罪各處6月，劉女辯稱她在現場無聊才錄影，法官認她未參與恐嚇取財行為而判無罪。

檢方起訴，案發時，在蕭工作處所，蘇先走向蕭並以手搭其肩，脅迫蕭撥打電話給母親，但因蕭母未接聽，莊站在一旁即要求蕭盡速簽署本票，並恫稱：「這件事沒有處理好，不會放過你」、「等一下叫小弟押你出去」。

同時，蘇也對蕭恫稱：「如果沒有還錢，要叫公司的人處理你」，致蕭心生畏懼，而簽立並交付本票3紙，待蕭簽畢本票後，蘇並脅迫他面向鏡頭表示：「你對著鏡頭說，沒有押你，也沒有脅迫你」，蕭於鏡頭前稱：「我叫蕭XX，我欠X哥新台幣6萬元，所以我簽這張本票」。蕭報警處理，經員警循線查獲。

莊、蘇均否認恐嚇取財。莊辯稱，蕭因之前小額借款及搬家等原因向他借款，積欠6萬元未還，他才要蕭簽本票；案發後，蕭還錢了，他也將本票還給蕭了。蘇辯稱，他在現場未對蕭說：「如果沒有還錢，要叫公司的人處理你」，且如果真要犯罪不可能在現場還錄影。

劉女否認有何恐嚇取財犯行，她說，因男友要到該工地找人，她搭莊的轎車較早到，男友騎機車較慢到。她在等男朋友期間因無聊，才拿手機將莊與蕭間爭執過程錄影，她未拍攝蕭簽本票經過，相關影片已經刪除。

台南地院認為，莊、蘇強逼他人簽下本票，承認不存在債務，恣意妄為，目無法紀。莊事後捏造蕭欠其6萬元債務說詞，蘇則不顧檢察官已勘驗案發經過錄影檔，猶空口否認曾對蕭說過恐嚇言詞，全無擔當，且無悔意。惟考量2人於偵查中已承認犯行，且所為僅止於言詞恐嚇，並未對蕭施暴或進而其他危害其人身安全舉動，及均與蕭達成和解。法官認莊、蘇共同犯恐嚇取財罪，各判刑6月，可易科罰金。

台南地院也指出，劉女於案發現場有持手機錄影行為，惟她在場就只有錄影的動作，並未對蕭有何接觸或恐嚇脅迫言語或動作，即無參與本件恐嚇取財客觀行為而判無罪。

台南地院指出，劉女於案發現場有持手機錄影行為，惟她在場就只有錄影的動作，並未對蕭男有何接觸或恐嚇脅迫言語或動作，認她無罪。圖／本報資料照片
台南地院指出，劉女於案發現場有持手機錄影行為，惟她在場就只有錄影的動作，並未對蕭男有何接觸或恐嚇脅迫言語或動作，認她無罪。圖／本報資料照片

恐嚇

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