「天涯明月刀M」織情網 ！男吞賣帳號費用 女打官司追回55萬元

男女在線上遊戲認識並交往，分手後卻因金錢糾紛鬧上法院。謝姓女子指控張姓男子借錢不還，還吞掉代售遊戲帳號的費用；張男則辯稱48萬元是交往期間的贈與，且遊戲帳號是對方送給他經營的，賣得的7萬5000元已花在兩人日常開銷。嘉義地方法院日前做出判決，法官因關鍵的通訊軟體對話紀錄，判決張男必須全額償還55萬5000元。仍可上訴。

據判決書，謝女與張男先前因遊玩線上遊戲「天涯明月刀M」相識交往。謝女主張，張男在2021年至2023年期間，先後向她借款3次共48萬元；另外，她在2024年不想繼續玩遊戲後，委託張男代為出售持有的兩個遊戲帳號，張男順利以7萬5000元售出，卻遲遲沒有交付這筆款項，因此提告要求返還共55萬5000元。

張男在法庭上反駁，48萬元是他當時經濟困難時向謝女開口幫忙，屬於情侶間的贈與，且謝女曾口頭表示「沒關係、不用還」。至於遊戲帳號，張男表示是謝女退坑後送給他玩的，他陸續儲值購買點數與禮包，後來是他自己不想玩才轉售，賺來的現金也已經花在兩人的日常消費以及謝女前來嘉義住宿的費用，認為謝女的請求毫無道理。

法院審理，雙方雖然沒有簽訂書面借據，但根據謝女提出的Line對話截圖，謝女在2024年9月曾傳訊催討48萬元，張男當時回覆「我盡可能去湊齊」，後續也傳訊致歉表示「並不是真的有錢欠著」。法官認為，如果這筆錢真的是贈與，一般人在面臨無理要債時，常理上一定會立刻澄清反駁，但張男不僅沒有否認欠款，還數度承諾嘗試解決，顯然與常情不符。

針對遊戲帳號部分，張男在轉售時曾主動傳訊向謝女報告「小號賣掉了」、「大號持續出售中」，並承諾售出後一併轉帳。法官表示，這些對話恰好符合民法中受任人應報告事務進行狀況的規定，且張男當時完全沒有提到要先扣除幫忙儲值代練的費用。最終，法官不採信張男的辯詞，判決張男應給付謝女55萬5000元及法定遲延利息。