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豐原五口命案家屬 認為刑期不足警惕 法界：恐嚇刑度接近天花板 但詐欺判太輕

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中地院審理豐原五口命案，昨判「李團長」李惠雯十一年徒刑，其中恐嚇取財罪判刑四年六月，接近刑度天花板，但包括被害家屬在內仍無法接受。告訴代理人認為，就算李非直接奪命，但她「間接」逼死五人後果嚴重，判十一年不足警惕。

中院合議庭依銀行法非法經營收受存款業務罪、恐嚇取財罪，各判李女五年四月、四年六月徒刑，另依三個詐欺罪各判七月、七月及十月，五罪應執行十一年。

法界指出，李女雖然惡劣，但不是犯殺人、傷害致死等直接侵害生命法益之罪，「逼死」王家五口是透過投資詐騙、恐嚇取財等手段，所犯最重的刑責是銀行法非法吸金罪，刑度為三年以上、十年以下徒刑，李以投資狠詐王家等人一千五百萬元，在競合詐欺罪下量處五年四月，屬中間偏重之刑。

恐嚇取財則是六月以上、五年以下之刑，合議庭判到四年六月，已接近刑度極限，可發現法官對李女動輒言語威脅、傳血腥照等行為，認為以長期心理虐待方式讓王家人深陷絕境，雖非直接致人於死，但終究被她逼上絕路，因此在該罪作出相當嚴厲的評價。

李女其餘三個普通詐欺罪，均是盜用被害人信用卡，金額數千元至萬元不等，各量處七月、七月及十月之刑。李女一共犯五罪，刑度加總為十一年十月，相較過去法院常遭詬病的定應執行刑「打折打到骨折」，此案定應執行十一年相對合理。

律師林瓊嘉指出，李惠雯實際上數次盜刷被害人信用卡，應就其一次行為論一罪，而非用被害人數計算，在一罪一罰評價上，詐欺罪量刑過輕。林也說，李女恐嚇、製造假債權逼死王家五口，非常嚴重的衝擊社會安全，五條人命逝去僅判十一年，不足警惕類似暴力、恐嚇討債行為。

詐欺 恐嚇 豐原

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