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刑事局統計 Meta去年詐騙廣告近8萬則
詐騙集團利用Meta旗下臉書、Threads貼文或刊登廣告，以假投資或假網路拍賣詐騙，台北市一對母女投資被騙輕生，也是透過臉書接觸詐騙廣告；刑事局通報下架後，仍有類似內容反覆出現，呼籲業者協助審核過濾，從源頭阻詐。
台北市一對母女前年遭假投資詐騙一千二百萬元而輕生，警方查出詐團假冒理財網紅「柴鼠兄弟」招攬投資，被害人瀏覽臉書假投資廣告後，加入LINE群組，被騙當面交付現金及匯款。
刑事局統計，去年通報網路廣告平台業者下架逾八萬則詐騙廣告，其中Meta七萬九九四四則最多，大幅超越Google一九三五則；另通報Meta停權、移除詐騙粉絲專頁、帳號、貼文共七萬三二五七筆。
警方分析，詐團上網投放假投資廣告，甚至假冒財經名人、媒體網紅、企業領袖、政治人物名義，與被害人加LINE，以投資虛擬貨幣、股票、黃金等，誘使面交現金或轉帳，榨乾被害人後斷絕聯繫。
詐團也會謊稱販售演唱會門票、手機等各類商品，收錢不出貨；近年假網拍轉型，詐團謊稱販售商品或贈送物品，傳送偽冒「7-ELEVEN賣貨便」、「全家好賣+」等超商或物流網路平台的連結，要求買家填寫資料後網頁顯示交易失敗，再假冒平台、銀行客服人員，以認證為由誘使轉帳。
依詐欺犯罪危害防制條例，網路廣告平台刊登或推播廣告，不得含涉詐內容，應建立管理措施，於廣告中揭露委託刊播者、出資者等資訊；接獲通知有廣告或內容涉詐，應移除或限制瀏覽。
詐欺防制警官說，警方持續通報涉詐內容下架，但類似內容反覆出現，相關機關應要求網路平台業者協助審核過濾，從源頭防詐，善盡企業責任。
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