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防堵境外勢力與賭盤滲透萬華 北檢與警方研商查察策略

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

2026九合一大選將於11月28日登場，為防堵境外勢力與賭盤介入選舉，台北地檢署今天前往萬華分局，針對轄內可能發生的賄選狀況，與警方建立縱向橫向聯繫機制，並針對境外勢力介選之態樣及查緝要領進行報告，藉此凝聚策略共識、擴大打擊面向。

警方指出，萬華乃台北市發展最早地區之一，北萬華為商業娛樂樞紐（包含知名西門町商圈）、南萬華為住宅與文教區，分析以往2018年、2022年地方公職人員選舉、以及2024年中央公職選舉查察案件類型，萬華區曾發生賄選（包括餐會、禮品）、選舉賭盤、選舉暴力、妨害名譽（包括黑函、假訊息）等。

北檢檢察長王俊力強調，萬華在以往地方公職人員選舉曾發生數起賄選案，轄區查察機關對於本次地方公職人員選舉，應深入社區進行情資佈建及蒐報，更應嚴防地方公職人員選舉常見之結構性賄選態樣，提早規劃查緝策略及宣導作為，防範賄選影響選舉公平。

本次選舉查察準備工作由王俊力偕同主任檢察官李仲仁、分區督導主任檢察官曾揚嶺及檢察官李堯樺參加；台北市政府警察局副局長張素菱則率領萬華分局分局長陳勇華，以及所轄9個派出所主管與會，共同研商查察策略，會中由李堯樺分享查賄經驗與技巧，特別針對境外勢力介選態樣及查緝要領進行報告。

北檢指出，檢方秉持「有聞必查」、「有據必辦」的一貫立場，具體落實查察妨害選舉工作綱領，包括「嚴查賄選及暴力」、「斬斷選舉賭盤」、「防堵假訊息干擾」、「阻斷境外勢力介選」四項重點工作。

北檢檢察長王俊力（中）率領主任檢察官李仲仁、主任檢查官曾揚嶺、檢察官李堯樺前往萬華分局，防堵境外勢力與賭盤介入年底大選。圖／北檢提供
北檢檢察長王俊力（中）率領主任檢察官李仲仁、主任檢查官曾揚嶺、檢察官李堯樺前往萬華分局，防堵境外勢力與賭盤介入年底大選。圖／北檢提供

賄選 萬華

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