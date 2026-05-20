台南光電弊案今下午開庭 同案被告經發局專員揭聯審秘辛

台南地院今下午審理台南光電弊案，傳同案被告經發局邱姓女專員詰問，她指當時力暘等3家廠商申請案快200件一起排入聯審，惟農業局對廠商所提台電併聯審查意見書沒有對應地號有意見，甚沒派員出席拒審；她稱沒立場置喙外，強調不曾有長官特別指示或廠商關說，讓案件順利通過。

台南檢調偵辦力暘集團與市府經發局共謀「小二甲」禁令解套，規避繁瑣審查程序及減省申請開發支出費用，起訴力暘總裁古盛煇、經發局前局長陳凱凌等15人，台南地院今下午傳同案被告邱女及力暘林姓資深協理2人。古盛煇、陳凱凌及能源局前組長林文信等人均到庭。

面對多位律師詢問，邱女說，2021年5、6月間接任時，發現能源科接辦廠商申請興辦案件竟沒有文號，僅蓋能源科戳章「很不正常」，經向陳凱凌等人反映，因而要求趕快改善，清查出來興辦案件全部有100多件，籌設加油站及自來水等也有上百件。

她表示，當時政風室主任等要求將相關人員送考績會，也引發科內很大反彈，最後寫了改善報告才ending。

然而，律師詢及她於市調處調查官調查時筆錄，指廠商所提2020年7月31日之前土地同意書，同份文件卻出現二種日期，大規模的全面性補件下，顯然業者有偽造文書的可能，為什麼市府經發局能源科承辦人員及你仍接受補件？

邱女指出，在聯審會上也有提到日期不同疑問，聯審會後有向局長及主秘回報。因此，她與承辦人員確曾為此找局長，陳凱凌則舉例如同結婚、訂婚，雙方合議一起共同生活，就有不同時間，同意時間點不同。陳凱凌稱公證書有切結書，「如果我們擔心的話，簽上去他決行」她說，後來就依此意見去審查。

她表示，當時力暘等3家廠商申請案快200件一起排入聯審，惟農業局對廠商所提台電併聯審查意見書沒有對應地號有意見，認不符農變要點，但力暘認為依法有台電併聯審查意見書即可，並未要求要有對應地號，最後農業局沒派員出席拒審，力暘對口認為「很不公平」。

她認為，這是農業局與廠商問題，沒有立場置喙，而副市長裁示由第三方顧問公司昱山與農業局協調。她也強調，不曾有長官特別指示或廠商關說，讓案件順利通過。