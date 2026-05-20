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力麒前董座郭銓慶內線交易再添被告 城市發展綠能負責人30萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

力麗集團總裁、力麒建設前董事長郭銓慶，被控利用力麒建設處分台北市松江路土地案，以及宏易創新國際公司私募股票案，用親友帳戶買股套利，台北地檢署4月約談郭銓慶到案，訊後300萬元交保；檢調查出，當時身為應募人的山恭月資產管理公司負責人楊丕暄，涉及出借帳戶給郭銓慶當人頭，同時自己也買股獲利，今天約談他到案，訊後諭令30萬交保、限制住居。

據調查，楊丕暄具有綠能背景，是山恭月資產管理公司與城市發展綠能公司負責人，其父親與郭銓慶交情匪淺。調查局追查，楊丕暄是宏易創新國際公司私募股票案的應募人之一，但他將證券帳戶借給郭銓慶使用，自己也在重大訊息公告前買股，獲利約20萬元。

檢調今年4月分20路搜索約談郭銓慶等被告到案時，楊丕暄原本也是約談對象，不過當時他出國未到案，調查局掌握他近日台，要他今天到案說明，訊後移送北檢複訊。據了解，楊丕暄不否認客觀事實，也坦承借帳戶給郭銓慶，檢察官李堯樺訊後依違反證交法命楊男以30萬交保。

郭銓慶是民進黨新潮流大金主，前特偵組偵辦扁家洗錢案時，郭銓慶涉及南港展覽館招標弊案遭調查，郭銓慶後來為汙點證人，向檢方坦承透過吳淑珍「特助」蔡銘哲，向時任內政部長余政憲取得評選委員名單，再將新台幣9千萬元賄款，匯入妹妹郭淑珍美國帳戶，再轉匯至吳淑珍海外人頭帳戶，特偵組也因郭銓慶供詞，才釐清扁家海外洗錢網路。

據調查，2021年10月，力麒建設發布重訊，要處分台北市松江路162號地下二層、以及162之1號地下2層共2戶土地及建物，總價金為2.86億元；郭銓慶在重訊公告前，指示特助裴慧娟用親友帳戶事先買進股票，待消息公告再出脫賺取差。

檢調另查出，2024年9月，宏易創新國際公司發布重訊，指董事會決議私募2萬張股票，預計募集1億5200萬元，當時宏易因做餐飲不堪虧損，因此計畫轉型，但需引入資金，陳冠瑋找上郭銓慶，郭銓慶指示李靜綺為應募人，郭銓慶事前得知重大消息，指示裴慧娟用自己及林曼麗等人帳戶買股，兩案總計不法獲利近300萬元。

城市發展綠能公司負責人楊丕暄涉內線交易，檢方諭令30萬元交保、限制住居。記者張宏業／攝影
城市發展綠能公司負責人楊丕暄涉內線交易，檢方諭令30萬元交保、限制住居。記者張宏業／攝影

郭銓慶 力麒 調查局

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