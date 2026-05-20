2惡煞大年初六持刀搶劫計程車 士院依加重強盜罪各判7年半

男子林子民與王智源因缺錢花用，今年大年初六合謀「假搭車真強盜」，在基隆市搭游姓男子駕駛的計程車至台北市，到了目的地後1人持刀勒住運將脖子，另1人徒手壓制，洗劫運將身上現金2萬多元後奪走計程車逃逸，警方獲報12小時內，在台中一家網咖逮捕2人。士林地院審結，日前依加重強盜罪各判有期徒刑7年6月。

判決指出，林子民與王智源今年2月22日清晨4時40分，在基隆市仁愛區愛三路前攔停游男駕駛的計程車，假借要去台北，林坐右前座、王坐在駕駛後方後座，清晨5時17分計程車開到台北市大同區環河北路、長安西路口，王突掏出隨身攜帶的短刀從後方死死架住運將頸部，林則協助動手壓制。

游姓運將拼死反抗，右手手指遭到劃傷、有2公分撕裂傷，頭皮、前頸與前胸也多處挫傷，甚至出現肋骨骨裂，林、王2人以強暴手段讓運將無法抗拒，強行奪走運將錢包2.1萬元現金，更意圖搶走計程車，運將趁隙逃出車外；2嫌駕駛強盜來的計程車逃離現場，隨後把車棄置在新北市三重區中興橋下，接著再搭客運南下台中躲藏。

大同警方獲報立刻成立專案小組，一路追蹤2人行蹤，當天下午4時53分在台中市台灣大道一段的一家網咖內查獲2人到案，查扣剩餘贓款1萬5300元、手機3支，隨後於台中綠川西街起獲作案用的短刀。

林、王審理時對犯行坦承不諱，法官審酌2人正值壯年卻不循正軌謀生，持刀強盜計程車司機，不僅造成被害人極大恐慌，更嚴重破壞社會治安，行為惡劣，但考量犯後坦承犯行、態度尚可，兼衡兩人家庭與經濟狀況，依攜帶兇器強盜罪分別判處有期徒刑7年6月。