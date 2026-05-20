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「小崔拖吊」嫡傳拖吊蟑螂集團 2首腦移審各20萬、10萬交保

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

男子蔡尚璁、許峯頤從惡名昭彰「小崔拖吊」自立門戶，分別成立「騰至國際」、「宇生國際」，繼續從事拖吊蟑螂坑殺車主的生意，上周新北地檢署依涉犯組織條例、詐欺防制條例及詐欺、恐嚇等罪，起訴首腦蔡、許及員工共8人，並對2人各求刑10年及1年10 月。全案今移審新北地方法院後，法官裁定蔡、許各以20萬、10萬元交保，均限制住居。

檢方全案起訴2集團共8人，除蔡、許之外尚包括陳秉賢、劉峻廷、藍士宸、陳宗聖、陳廷慎、鄭祐安等人，分別擔任拖吊車司機、助手及收帳人員等。其中，蔡男組織詐欺部分求刑6年2月，主持、指揮組織罪部分求刑3年10月；許男因坦承犯行，僅就主持、指揮組織罪部分求刑1年10 月。

起訴指出，該拖吊蟑螂集團先在網路大量投放關鍵字廣告，待民眾因車輛故障或事故而聯繫拖吊服務時，當下故意不明確報價，而是先要求車主加入LINE聯繫，再傳送篇幅極長、內容繁複且顯不合理的報價單，利用車主正處於車禍、故障現場，急迫、焦慮之際，誘使其倉促回覆同意，待拖吊完成後，才告知動輒數萬元，甚至逾10萬元的天價拖吊費用。

若車主現場拒絕付款，該集團成員便以「強行扣車」、「拖去停車場」、「車輛將遭變賣或報廢」等語恐嚇被害人，並派遣所謂「業務」、「法務」人員到場施壓、包圍、滋擾，迫使被害人交付款項。經清查，全案至少有5名被害人，拖吊費分別為12000元、15000、25000、67870及70000元不等，另有案件因被害人報警而未遂。

男子蔡尚璁、許峯頤從惡名昭彰「小崔拖吊」自立門戶，分別成立「騰至國際」、「宇生國際」，繼續從事拖吊蟑螂坑殺車主的生意遭檢方起訴，全案移審新北地院，法官裁定蔡、許各以20萬、10萬元交保。圖／聯合報系資料照片
男子蔡尚璁、許峯頤從惡名昭彰「小崔拖吊」自立門戶，分別成立「騰至國際」、「宇生國際」，繼續從事拖吊蟑螂坑殺車主的生意遭檢方起訴，全案移審新北地院，法官裁定蔡、許各以20萬、10萬元交保。圖／聯合報系資料照片

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