法官千字文勸善 慣竊偷141元判拘役28日
48歲陳姓慣竊才剛出獄5個月，因一時貪念，偷走新北萬里區三和福德宮廟木櫃桌上141元現金後騎車逃逸。基隆地方法院依竊盜罪判處陳男拘役28日，得易科罰金2萬8000元。法官施添寶在判決書寫千字文，以佛理與因果報應勸陳男日後不要硬擠牢獄世界，「亦可乞食請求接濟，但絕非行竊。」
基隆地院判決書指出，陳男去年10月9日12時許，在新北市萬里區「三和福德宮廟」竊取放置於三和福德宮廟木櫃桌上141元，得手後騎乘機車離去，廟方人員發現現調閱監視器報警，金山分局將陳男送辦。
判決書指出，陳姓水電工有多次竊盜、毒品等案，最近又因竊盜等案被判處5年徒刑，去年5月2日執行完畢。陳男出獄不到半年，又行竊141元，不思悔改。
法官施添寶在判決書寫千字文，要陳男好好改過從善，才是日後不再犯案之根本原因，切勿因身上沒錢，即可大無忌對人行竊，身上若沒錢且生活真正困苦者，宜先向政府機關之社會局處、福利科、區公所社政福利課等單位求助，或親朋好友請求接濟，亦可向當地里長、當地社區發展協會之善心人士、宮廟慈善團體善心人士、各區關懷協會、各鄰居亦有些善心人士會幫助。
施添寶表示，陳男可向醫療機構志工、義工請求接濟，或許亦可用乞食請求接濟，絕非行竊滿足自己需求，此乃自私自利而造成社會亂源之因，並損人不利己，勿心存僥倖。
法官要陳男勿欺騙自己良心，苦了自己，為難了別人，宜用悔悟的鋤頭耕耘心田，就不容易繁殖竊盜惡曜慾念，切勿因身上沒錢，就可以任意竊盜他人之物，因而致罹刑章。
施說，硬擠進獄牢世界，最後搞的遍體鱗傷的還是自己，要陳男好好想一想，亦莫輕竊盜小惡，以為無殃，水滴雖微，漸盈大器，竊癮惡習，歷久不亡，小過不改，積足滅身，若有困苦需救助者，宜請求急難救助。命運如掌紋在自己手中握，端視自己運作掌控，摸摸自己良心，做錯應勇於認錯，自願改過。
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