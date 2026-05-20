快訊

賴總統提0至18歲每月領5千「兒少成長津貼」 衛福部曝初步規畫不排富

北市私立復興高中小學部疑食物中毒！12人上吐下瀉 衛生局證實

獨／浩子不理財驚覺入不敷出！拿房貸款千萬押3檔ETF 剛進場虧錢驚恐心聲曝

聽新聞
0:00 / 0:00

法官千字文勸善 慣竊偷141元判拘役28日

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

「亦可乞食請求接濟絕非行竊」法官千字文勸慣竊，偷141元判罰2.8萬。記者游明煌／攝影
「亦可乞食請求接濟絕非行竊」法官千字文勸慣竊，偷141元判罰2.8萬。記者游明煌／攝影

48歲陳姓慣竊才剛出獄5個月，因一時貪念，偷走新北萬里區三和福德宮廟木櫃桌上141元現金後騎車逃逸。基隆地方法院依竊盜罪判處陳男拘役28日，得易科罰金2萬8000元。法官施添寶在判決書寫千字文，以佛理與因果報應勸陳男日後不要硬擠牢獄世界，「亦可乞食請求接濟，但絕非行竊。」

基隆地院判決書指出，陳男去年10月9日12時許，在新北市萬里區「三和福德宮廟」竊取放置於三和福德宮廟木櫃桌上141元，得手後騎乘機車離去，廟方人員發現現調閱監視器報警，金山分局將陳男送辦。

判決書指出，陳姓水電工有多次竊盜、毒品等案，最近又因竊盜等案被判處5年徒刑，去年5月2日執行完畢。陳男出獄不到半年，又行竊141元，不思悔改。

法官施添寶在判決書寫千字文，要陳男好好改過從善，才是日後不再犯案之根本原因，切勿因身上沒錢，即可大無忌對人行竊，身上若沒錢且生活真正困苦者，宜先向政府機關之社會局處、福利科、區公所社政福利課等單位求助，或親朋好友請求接濟，亦可向當地里長、當地社區發展協會之善心人士、宮廟慈善團體善心人士、各區關懷協會、各鄰居亦有些善心人士會幫助。

施添寶表示，陳男可向醫療機構志工、義工請求接濟，或許亦可用乞食請求接濟，絕非行竊滿足自己需求，此乃自私自利而造成社會亂源之因，並損人不利己，勿心存僥倖。

法官要陳男勿欺騙自己良心，苦了自己，為難了別人，宜用悔悟的鋤頭耕耘心田，就不容易繁殖竊盜惡曜慾念，切勿因身上沒錢，就可以任意竊盜他人之物，因而致罹刑章。

施說，硬擠進獄牢世界，最後搞的遍體鱗傷的還是自己，要陳男好好想一想，亦莫輕竊盜小惡，以為無殃，水滴雖微，漸盈大器，竊癮惡習，歷久不亡，小過不改，積足滅身，若有困苦需救助者，宜請求急難救助。命運如掌紋在自己手中握，端視自己運作掌控，摸摸自己良心，做錯應勇於認錯，自願改過。

「亦可乞食請求接濟絕非行竊」法官千字文勸慣竊，偷141元判罰2.8萬。記者游明煌／攝影
「亦可乞食請求接濟絕非行竊」法官千字文勸慣竊，偷141元判罰2.8萬。記者游明煌／攝影

基隆 竊盜 萬里

延伸閱讀

騎車滑手機遭攔查…板橋男拒檢飆逃撞傷2警被逮 一查又是毒駕

讀大學才勇敢提告...女大生忍20年 控幼年遭鄰居阿伯「檢查洗澡」性侵

張大千失竊畫作消失28年…轉售稱「已過追訴期」 昔白色恐怖受難者89歲遭判刑

假台電合約誆年息13％ P圖改憑證 博臣綠電吸金1.66億元 業者判刑得賠

相關新聞

7旬酒駕男被判刑仍不改 撞死老婦再判6年

73歲李姓男子2024年8月某日凌晨在住處喝了米酒，清晨5點即開貨車出門，在彰化芬園鄉與南投交界彰南路撞到葉姓老婦人，造成葉女傷重不治，彰化地方法院國民法官法庭今日審結宣判，依公共危險酒駕致死罪，將李男判刑6年。

萬大線二期「截直取彎」惹議 自救會打官司卻敗訴確定

捷運萬大線第二期「截直取彎」繞進金城公園砍逾百棵老樹，且鄰近金城公園社區、土城國小，破壞生態環境和休憩空間，噪音恐會嚴重影響土城居民、學童生活品質，民間團體和自救會提告撤銷環差處分及重辦環評想一審敗訴，案件上訴，最高行政法院今駁回上訴，全案確定。

2惡煞大年初六持刀搶劫計程車 士院依加重強盜罪各判7年半

男子林子民與王智源因缺錢花用，今年大年初六合謀「假搭車真強盜」，在基隆市搭游姓男子駕駛的計程車至台北市，到了目的地後1人持刀勒住運將脖子，另1人徒手壓制，洗劫運將身上現金2萬多元後奪走計程車逃逸，警方獲報12小時內，在台中一家網咖逮捕2人。士林地院審結，日前依加重強盜罪各判有期徒刑7年6月。

「小崔拖吊」嫡傳拖吊蟑螂集團 2首腦移審各20萬、10萬交保

男子蔡尚璁、許峯頤從惡名昭彰「小崔拖吊」自立門戶，分別成立「騰至國際」、「宇生國際」，繼續從事拖吊蟑螂坑殺車主的生意，上周新北地檢署依涉犯組織條例、詐欺防制條例及詐欺、恐嚇等罪，起訴首腦蔡、許及員工共8人，並對2人各求刑10年及1年10 月。全案今移審新北地方法院後，法官裁定蔡、許各以20萬、10萬元交保，均限制住居。

法官千字文勸善 慣竊偷141元判拘役28日

48歲陳姓慣竊才剛出獄5個月，因一時貪念，偷走新北萬里區三和福德宮廟木櫃桌上141元現金後騎車逃逸。基隆地方法院依竊盜罪判處陳男拘役28日，得易科罰金2萬8000元。法官施添寶在判決書寫千字文，以佛理與因果報應勸陳男日後不要硬擠牢獄世界，「亦可乞食請求接濟，但絕非行竊。」

越南籍逃逸移工交通違規棄車怕被抓 竟與員警當街扭打

高雄市越南籍阮姓男子今年3月間在湖內區因搭乘機車違規行駛禁行機車道，遭路檢員警攔查時竟棄車逃跑，他為了怕被抓，竟與員警當街發生激烈扭打，導致執勤員警受傷，橋頭地方法院因此依妨害公務執行罪判處阮男拘役50天，但不予宣告驅逐出境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。