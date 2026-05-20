快訊

賴總統提0至18歲每月領5千「兒少成長津貼」 衛福部曝初步規畫不排富

北市私立復興高中小學部疑食物中毒！12人上吐下瀉 衛生局證實

獨／浩子不理財驚覺入不敷出！拿房貸款千萬押3檔ETF 剛進場虧錢驚恐心聲曝

聽新聞
0:00 / 0:00

部隊黃牛盜用同袍個資搶票牟利2千餘萬 桃檢起訴

中央社／ 記者葉臻桃園20日電

擔任軍職的周姓兄弟檔，涉嫌盜用同袍個資，與非軍職的么弟聯手搶演唱會、運動賽門票，再加價轉售牟利，不法所得高達新台幣2043萬餘元；桃園地檢署偵結起訴，聲請沒收犯罪所得。

桃檢調查，38歲周男、36歲周男和35歲周男為三兄弟，其中大哥、二哥為職業軍人，分別擔任各服役部隊之一等士官長及上士班長。

桃檢調查，周姓大哥和二哥因軍職，得知士官兵20餘人的個人資料，兩人將這些個資透過網路註冊拓元股份有限公司的TIXCRAFT售票系統帳號，三弟再利用「身分證產生器」程式，製造不實身分證號碼及利用他人資料，註冊TIXCRAFT售票系統帳號。

桃檢調查，周姓兄弟3人自民國113年1月間至今年5月間，先於臉書招攬買票人，預收金後再以他人個資或偽造個資所註冊的帳號登入售票系統，再利用外掛程式上網購買藝人表演票券、世界棒球12強等運動賽事或活動票券轉售客戶，影響表演、賽事或活動達196場次，總票券數達1450張。

桃檢2月12日指揮搜索周姓兄弟3人住所、拘提兄弟3人及被害人16人到案，訊問後向法院聲押大哥二哥獲准，三弟5萬元具保；另查扣手機、電腦等資訊設備、現金及存款684萬餘元、房地、股票與鄧紫棋世界巡迴演唱會票券36張，查扣財產共2079萬餘元。

桃檢近日偵結，認兄弟3人涉犯刑法之行使偽造準私文書、文化創意產業發展法之以虛偽資料或其他不正方式利用電腦設備購買藝文表演票券，及運動產業發展條例之以虛偽資料或其他不正方式利用電腦設備購買運動賽事或活動票券等罪嫌。

桃檢表示，周姓大哥、二哥另涉犯陸海空軍刑法、貪污治罪條例之現役軍人犯主管事務圖利，及個人資料保護法之公務員假借職務上之機會違法利用個人資料等罪嫌；三弟另涉犯個人資料保護法之非公務機關違法利用個人資料等罪嫌，提起公訴。

桃檢表示，考量兄弟3人不正取得票券轉售共1450張，犯罪情節非輕，犯罪所得利益高達2043萬7079元，及犯後態度、軍中服役表現等情，建請法院就3人量處適當之刑，另聲請沒收上開犯罪所得。

桃園 桃園地檢署 個資

延伸閱讀

想看GD演唱會！幣想詐嫌辯買機票沒要逃 法院不信駁回繼續羈押

調查官淪詐團取簿手 法院痛批「帶頭違法！」53罪判他3年6月

收賄14.5萬美元 香港總督察何兆東承認4項控罪

假台電合約誆年息13％ P圖改憑證 博臣綠電吸金1.66億元 業者判刑得賠

相關新聞

7旬酒駕男被判刑仍不改 撞死老婦再判6年

73歲李姓男子2024年8月某日凌晨在住處喝了米酒，清晨5點即開貨車出門，在彰化芬園鄉與南投交界彰南路撞到葉姓老婦人，造成葉女傷重不治，彰化地方法院國民法官法庭今日審結宣判，依公共危險酒駕致死罪，將李男判刑6年。

萬大線二期「截直取彎」惹議 自救會打官司卻敗訴確定

捷運萬大線第二期「截直取彎」繞進金城公園砍逾百棵老樹，且鄰近金城公園社區、土城國小，破壞生態環境和休憩空間，噪音恐會嚴重影響土城居民、學童生活品質，民間團體和自救會提告撤銷環差處分及重辦環評想一審敗訴，案件上訴，最高行政法院今駁回上訴，全案確定。

2惡煞大年初六持刀搶劫計程車 士院依加重強盜罪各判7年半

男子林子民與王智源因缺錢花用，今年大年初六合謀「假搭車真強盜」，在基隆市搭游姓男子駕駛的計程車至台北市，到了目的地後1人持刀勒住運將脖子，另1人徒手壓制，洗劫運將身上現金2萬多元後奪走計程車逃逸，警方獲報12小時內，在台中一家網咖逮捕2人。士林地院審結，日前依加重強盜罪各判有期徒刑7年6月。

「小崔拖吊」嫡傳拖吊蟑螂集團 2首腦移審各20萬、10萬交保

男子蔡尚璁、許峯頤從惡名昭彰「小崔拖吊」自立門戶，分別成立「騰至國際」、「宇生國際」，繼續從事拖吊蟑螂坑殺車主的生意，上周新北地檢署依涉犯組織條例、詐欺防制條例及詐欺、恐嚇等罪，起訴首腦蔡、許及員工共8人，並對2人各求刑10年及1年10 月。全案今移審新北地方法院後，法官裁定蔡、許各以20萬、10萬元交保，均限制住居。

法官千字文勸善 慣竊偷141元判拘役28日

48歲陳姓慣竊才剛出獄5個月，因一時貪念，偷走新北萬里區三和福德宮廟木櫃桌上141元現金後騎車逃逸。基隆地方法院依竊盜罪判處陳男拘役28日，得易科罰金2萬8000元。法官施添寶在判決書寫千字文，以佛理與因果報應勸陳男日後不要硬擠牢獄世界，「亦可乞食請求接濟，但絕非行竊。」

越南籍逃逸移工交通違規棄車怕被抓 竟與員警當街扭打

高雄市越南籍阮姓男子今年3月間在湖內區因搭乘機車違規行駛禁行機車道，遭路檢員警攔查時竟棄車逃跑，他為了怕被抓，竟與員警當街發生激烈扭打，導致執勤員警受傷，橋頭地方法院因此依妨害公務執行罪判處阮男拘役50天，但不予宣告驅逐出境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。