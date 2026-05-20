部隊黃牛盜用同袍個資搶票牟利2千餘萬 桃檢起訴

擔任軍職的周姓兄弟檔，涉嫌盜用同袍個資，與非軍職的么弟聯手搶演唱會、運動賽門票，再加價轉售牟利，不法所得高達新台幣2043萬餘元；桃園地檢署偵結起訴，聲請沒收犯罪所得。

桃檢調查，38歲周男、36歲周男和35歲周男為三兄弟，其中大哥、二哥為職業軍人，分別擔任各服役部隊之一等士官長及上士班長。

桃檢調查，周姓大哥和二哥因軍職，得知士官兵20餘人的個人資料，兩人將這些個資透過網路註冊拓元股份有限公司的TIXCRAFT售票系統帳號，三弟再利用「身分證產生器」程式，製造不實身分證號碼及利用他人資料，註冊TIXCRAFT售票系統帳號。

桃檢調查，周姓兄弟3人自民國113年1月間至今年5月間，先於臉書招攬買票人，預收金後再以他人個資或偽造個資所註冊的帳號登入售票系統，再利用外掛程式上網購買藝人表演票券、世界棒球12強等運動賽事或活動票券轉售客戶，影響表演、賽事或活動達196場次，總票券數達1450張。

桃檢2月12日指揮搜索周姓兄弟3人住所、拘提兄弟3人及被害人16人到案，訊問後向法院聲押大哥二哥獲准，三弟5萬元具保；另查扣手機、電腦等資訊設備、現金及存款684萬餘元、房地、股票與鄧紫棋世界巡迴演唱會票券36張，查扣財產共2079萬餘元。

桃檢近日偵結，認兄弟3人涉犯刑法之行使偽造準私文書、文化創意產業發展法之以虛偽資料或其他不正方式利用電腦設備購買藝文表演票券，及運動產業發展條例之以虛偽資料或其他不正方式利用電腦設備購買運動賽事或活動票券等罪嫌。

桃檢表示，周姓大哥、二哥另涉犯陸海空軍刑法、貪污治罪條例之現役軍人犯主管事務圖利，及個人資料保護法之公務員假借職務上之機會違法利用個人資料等罪嫌；三弟另涉犯個人資料保護法之非公務機關違法利用個人資料等罪嫌，提起公訴。

桃檢表示，考量兄弟3人不正取得票券轉售共1450張，犯罪情節非輕，犯罪所得利益高達2043萬7079元，及犯後態度、軍中服役表現等情，建請法院就3人量處適當之刑，另聲請沒收上開犯罪所得。