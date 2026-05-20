越南籍逃逸移工交通違規棄車怕被抓 竟與員警當街扭打

高雄市越南籍阮姓男子今年3月間在湖內區因搭乘機車違規行駛禁行機車道，遭路檢員警攔查時竟棄車逃跑，他為了怕被抓，竟與員警當街發生激烈扭打，導致執勤員警受傷，橋頭地方法院因此依妨害公務執行罪判處阮男拘役50天，但不予宣告驅逐出境。

判決書指出，越南籍阮姓男子今年3月27日下午4時51分許，搭乘友人騎乘的機車行經湖內東方路與東方路45巷口時，因違規行駛禁行機車道，引起依法執行交通違規查緝的員警注意並上前攔查，不料阮男看到員警後，因心虛隨即棄車徒步逃匿。

阮男棄車後，一路狂奔至高雄市湖內區某巷弄前，但仍被員警尋獲，沒想到阮男明知員警身穿警察制服、正依法執行公務，竟當場與員警發生扭打，施以肢體強暴，扭打過程中，造成員警雙膝挫傷，阮男隨即被警方以現行犯當場逮捕。

阮男在警詢及偵查中對犯罪事實坦承不諱，法官認為阮男為了脫免逮捕，竟對依法執行職務的警員施以強暴犯行，不僅造成警員身體受傷，更破壞國家法紀之嚴正執行，對公務員依法執行勤務之威信造成相當危害，因此依妨害公務判拘役50天。

不過檢察官向法官聲請，因阮男為越南籍外國人，請法院依刑法第95條規定，併予宣告於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，不過法官認為此案的阮男只是被拘役，不是被判有期徒刑，因此不予宣告驅逐出境。全案仍可上訴。