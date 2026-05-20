快訊

台電累計虧損3529億！砸錢換Logo爆爭議 董座曾文生嘆「高層們都會怕」

中職／遭蚊子大軍攻擊？比基尼背部照慘況光 瑟七：可能會薯條

高燒41度…廣播金鐘主持人年僅7歲病逝 母痛心吐經過：這場病來得無聲無息

聽新聞
0:00 / 0:00

越南籍逃逸移工交通違規棄車怕被抓 竟與員警當街扭打

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市越南籍阮姓男子今年3月間在湖內區因搭乘機車違規行駛禁行機車道，遭路檢員警攔查時竟棄車逃跑，他為了怕被抓，竟與員警當街發生激烈扭打，導致執勤員警受傷，橋頭地方法院因此依妨害公務執行罪判處阮男拘役50天，但不予宣告驅逐出境。

判決書指出，越南籍阮姓男子今年3月27日下午4時51分許，搭乘友人騎乘的機車行經湖內東方路與東方路45巷口時，因違規行駛禁行機車道，引起依法執行交通違規查緝的員警注意並上前攔查，不料阮男看到員警後，因心虛隨即棄車徒步逃匿。

阮男棄車後，一路狂奔至高雄市湖內區某巷弄前，但仍被員警尋獲，沒想到阮男明知員警身穿警察制服、正依法執行公務，竟當場與員警發生扭打，施以肢體強暴，扭打過程中，造成員警雙膝挫傷，阮男隨即被警方以現行犯當場逮捕。

阮男在警詢及偵查中對犯罪事實坦承不諱，法官認為阮男為了脫免逮捕，竟對依法執行職務的警員施以強暴犯行，不僅造成警員身體受傷，更破壞國家法紀之嚴正執行，對公務員依法執行勤務之威信造成相當危害，因此依妨害公務判拘役50天。

不過檢察官向法官聲請，因阮男為越南籍外國人，請法院依刑法第95條規定，併予宣告於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，不過法官認為此案的阮男只是被拘役，不是被判有期徒刑，因此不予宣告驅逐出境。全案仍可上訴。

橋頭地方法院。圖／本報資料照
橋頭地方法院。圖／本報資料照

警察 越南 高雄市

延伸閱讀

外籍移工當車手密集領款露餡 警在租屋處搜出43張提款卡

影／騎樓騎機車拒警攔查 撞人摔車被捕 身上有喪屍煙彈 涉嫌毒駕送辦

影／警方攔查中壢可疑白牌車 圍捕查獲6名失聯移工

騎車滑手機遭攔查…板橋男拒檢飆逃撞傷2警被逮 一查又是毒駕

相關新聞

7旬酒駕男被判刑仍不改 撞死老婦再判6年

73歲李姓男子2024年8月某日凌晨在住處喝了米酒，清晨5點即開貨車出門，在彰化芬園鄉與南投交界彰南路撞到葉姓老婦人，造成葉女傷重不治，彰化地方法院國民法官法庭今日審結宣判，依公共危險酒駕致死罪，將李男判刑6年。

越南籍逃逸移工交通違規棄車怕被抓 竟與員警當街扭打

高雄市越南籍阮姓男子今年3月間在湖內區因搭乘機車違規行駛禁行機車道，遭路檢員警攔查時竟棄車逃跑，他為了怕被抓，竟與員警當街發生激烈扭打，導致執勤員警受傷，橋頭地方法院因此依妨害公務執行罪判處阮男拘役50天，但不予宣告驅逐出境。

嘉義市道路工程驚見「未標先做」 西區公所技士與廠商共3人遭起訴

嘉義地檢署日前偵辦嘉義市西區區公所辦理市區道路維修相關工程案件，調查發現全案有「未標先做」情事，損害標案履約管理正確性。檢察官審酌全案雖未發現涉犯貪汙治罪條例相關事證，仍依行使公務員登載不實公文書、行使業務上登載不實文書等罪嫌，起訴西區公所技士葉男、得標廠商林男及設計監造顧問公司員工邱男等３人。

殺妻、岳母及繼子...三重滅門凶嫌一審3死刑 高院訊問庭只答「七個字」

新北市男子張泓毅勒斃妻子、岳母及繼子，伴屍6日後棄屍租屋處，竊取現金、存摺、首飾逃亡，一審國民法官庭依家暴殺人等罪判張3個死刑，為國民法官庭判死首案。張上訴後因羈押期限屆滿，台灣高等法院今開庭訊問，張過程中僅回答法官「7個字」，庭訊不到三分鐘結束。

勞權大勝！司機與領班加給未計入退休金 員工集體告贏台電獲百萬差額

台灣電力公司苗栗區營業處的9名線路裝修員，因不滿公司在6年前辦理勞退舊制年資結清時，未將其按月領取的「司機加給」與「領班加給」納入平均工資計算，導致結清退休金遭到變相短少，集體向法院提起訴訟 ，二審近日審結，贊同員工主張，認為台電利用既定政策，迫使勞工簽署協議，導致計算方式低於法定標準，影響勞工權益，勞工依法追討有據，判台電得補發116萬餘元的退休金差額確定。

最差身教！新北未婚年輕爸酒後1人襲3警 妨害公務遭訴

新北市中和一名林姓年輕男子，與同居女友未婚生有一女，去年9月22日晚間10點半，林男在住處酒後與女友起爭執，林女父親獲知後，因擔心女兒和外孫女安危而報警，不料員警到場後，林男不僅不配合，還動手打傷3名員警，新北地檢署依妨害公務罪將他起訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。