7旬酒駕男被判刑仍不改 撞死老婦再判6年

台灣電力公司苗栗區營業處的9名線路裝修員，因不滿公司在6年前辦理勞退舊制年資結清時，未將其按月領取的「司機加給」與「領班加給」納入平均工資計算，導致結清退休金遭到變相短少，集體向法院提起訴訟 ，二審近日審結，贊同員工主張，認為台電利用既定政策，迫使勞工簽署協議，導致計算方式低於法定標準，影響勞工權益，勞工依法追討有據，判台電得補發116萬餘元的退休金差額確定。

2026-05-20 14:08