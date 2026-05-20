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7旬酒駕男被判刑仍不改 撞死老婦再判6年
73歲李姓男子2024年8月某日凌晨在住處喝了米酒，清晨5點即開貨車出門，在彰化芬園鄉與南投交界彰南路撞到葉姓老婦人，造成葉女傷重不治，彰化地方法院國民法官法庭今日審結宣判，依公共危險酒駕致死罪，將李男判刑6年。
李男是酒駕慣犯，曾因酒駕被判刑，但他仍再犯，2024年8月25日深夜到26日凌晨在芬園鄉自家喝米酒，26日清晨5點開著小客貨車出門，行經芬園鄉彰南路4段時，撞倒正穿越人行道的葉婦，葉婦被送往南投縣草屯鎮佑民醫院，但最後仍因頭部重創、胸廓塌陷、血胸等傷重不治。
警方進行酒測，李男酒精濃度為每公升0.25毫克，李男違反交通管理處罰條例第86條，未依規定讓行人優先通行，刑法公共危險酒駕致死罪，今天彰化地院國審宣判將李男判刑6年，可上訴。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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