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殺妻、岳母及繼子...三重滅門凶嫌一審3死刑 高院訊問庭只答「七個字」

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新北市男子張泓毅勒斃妻子、岳母及繼子，伴屍6日後棄屍租屋處，竊取現金、存摺、首飾逃亡，一審國民法官庭依家暴殺人等罪判張3個死刑，為國民法官庭判死首案。張上訴後因羈押期限屆滿，台灣高等法院今開庭訊問，張過程中僅回答法官「7個字」，庭訊不到三分鐘結束。

張泓毅庭後面對媒體詢問「被判3個死刑有沒有意見」、「希望改判嗎」均沒有回應。

張泓毅羈押期限將於5月26日屆滿，高院今開訊問庭調查；法官問及對於延押有沒有意見、健康狀況有無問題、有沒有話要對法官說，張弘毅僅回答七字「沒意見、沒有、沒有」，而律師也表示無意見，法官諭知候核辦。

張泓毅一廂情願認為妻子活得不快樂，2024年4月30日晚間至隔日凌晨，趁妻熟睡以枕頭悶住面部，一手勒住脖子使其窒息而死。伴屍1日後，又認為岳母是兩人不快樂元凶，同年5月2日凌晨潛入岳母房間勒斃她。

連奪走2命後，張為圖「方便逃亡」，同日下午5點再以雙手和充電線，輔以毛巾塞進嘴巴，殘忍勒殺繼子。隔日中午，張外出至ATM盜領岳母15萬存款，4日持岳母信用卡在交友網消費升級VIP服務，6日中午逃亡，將岳母玉鐲、項鍊及母、女二人身分證、存摺、印章和信用卡偷走，帶著愛犬博美狗南下至台中，偽簽父親姓名入住旅館，被捕時緊抱愛犬，冷血弒親震驚社會。

新北地院國民法官庭一審查出，繼子死亡前曾遭張折磨數十分鐘，犯行可謂虐殺，「視人命如草芥，應予嚴譴」。張犯後經台大醫院精神鑑定，未見悔意，甚至說再一次還是會殺死岳母，更多次供稱，如有機會還要殺害妻子胞姊和她王姓前男友，極有可能再犯暴力犯罪。

一審認為張基於直接故意、出於預謀連續殺人，以明顯不人道、有辱人格、極端凌虐殘忍手段，殺害30歲陳姓妻子、69歲劉姓岳母和年僅3歲的陳姓繼子，符合憲法判決「犯罪情節最嚴重」的死刑要件。

新北市男子張泓毅勒斃妻子、岳母及繼子，伴屍6日後棄屍租屋處，竊取現金、存摺、首飾逃亡，一審判處3個死刑。記者林孟潔／攝影
新北市男子張泓毅勒斃妻子、岳母及繼子，伴屍6日後棄屍租屋處，竊取現金、存摺、首飾逃亡，一審判處3個死刑。記者林孟潔／攝影

岳母 死刑 三重

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