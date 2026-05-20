勞權大勝！司機與領班加給未計入退休金 員工集體告贏台電獲百萬差額

台灣電力公司苗栗區營業處的9名線路裝修員，因不滿公司在6年前辦理勞退舊制年資結清時，未將其按月領取的「司機加給」與「領班加給」納入平均工資計算，導致結清退休金遭到變相短少，集體向法院提起訴訟 ，二審近日審結，贊同員工主張，認為台電利用既定政策，迫使勞工簽署協議，導致計算方式低於法定標準，影響勞工權益，勞工依法追討有據，判台電得補發116萬餘元的退休金差額確定。

判決指出，在台電苗栗營業處的9名線路裝修員，其中賴姓員工等7人，因單位未另編制專職司機，長期額外兼任駕駛、保養工程車等工作，台電按月發給固定金額的「司機加給」，另外黃姓員工等2人，則因兼任領班管理職，每月固定領有「領班加給」。

9名台電員工指控，台電在2020年7月間，由勞資雙方協議，結清舊制工作年資，但台電卻單方面將「司機加給」、「領班加給」兩項加給，排除在平均工資之外，拒絕列入退休金基礎核算，影響勞工權益，因此提告請求台電給付加給的差額。

台中高分院審理時，台電抗辯，台電屬於國營事業，員工待遇及福利皆需依行政院及經濟部的標準辦理，經濟部的作業手冊已將該等加給排除在「經常性給與」之外，僅屬於勉勵、體恤性質的「恩惠性給與」，不應視為工資。

台電也強調，9名員工當時皆已簽署年資結清協議書，事後反悔提告，顯然有違禁反言及誠信原則。

二審表示，勞動基準法所保障的是勞動條件的最低標準，只要是勞工提供勞務的對價，且在制度上屬於經常性給與，無論名義為何，本質上就是工資 。9名原告按月固定領取加給，與其額外負擔的司機與領班勞務密不可分，自當屬於工資。

二審指出，行政機關的內部函釋與作業手冊若牴觸勞動基準法，依法均屬無效，更不能以此拘束法院的職權判斷，台電利用既定政策迫使勞工簽署協議，其結清計算方式，因低於法定最低標準而有損勞工權益，員工依法追討正當權利，完全沒有違反誠信原則的問題 。

二審依據每位員工結清前三個月或六個月的加給平均額，核算每人應得的基數差額，判決台電敗訴，台電需補發黃姓員工等9人10萬7167至16萬2108元不等的結清金差額，總數為116萬4596元，全案確定。