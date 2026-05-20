快訊

貓跳台「太空艙養魚」給貓玩…強光直射竟聚焦起火 他回家見慘況崩潰

吃素膽固醇還超高？醫揭「最大陷阱」！大推4食物幫降血脂、護血管｜元氣網

護國群山搶才、理工師資崩塌 動搖國本的教育危機

聽新聞
0:00 / 0:00

勞權大勝！司機與領班加給未計入退休金 員工集體告贏台電獲百萬差額

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台灣電力公司苗栗區營業處的9名線路裝修員，因不滿公司在6年前辦理勞退舊制年資結清時，未將其按月領取的「司機加給」與「領班加給」納入平均工資計算，導致結清退休金遭到變相短少，集體向法院提起訴訟 ，二審近日審結，贊同員工主張，認為台電利用既定政策，迫使勞工簽署協議，導致計算方式低於法定標準，影響勞工權益，勞工依法追討有據，判台電得補發116萬餘元的退休金差額確定。

判決指出，在台電苗栗營業處的9名線路裝修員，其中賴姓員工等7人，因單位未另編制專職司機，長期額外兼任駕駛、保養工程車等工作，台電按月發給固定金額的「司機加給」，另外黃姓員工等2人，則因兼任領班管理職，每月固定領有「領班加給」。

9名台電員工指控，台電在2020年7月間，由勞資雙方協議，結清舊制工作年資，但台電卻單方面將「司機加給」、「領班加給」兩項加給，排除在平均工資之外，拒絕列入退休金基礎核算，影響勞工權益，因此提告請求台電給付加給的差額。

台中高分院審理時，台電抗辯，台電屬於國營事業，員工待遇及福利皆需依行政院及經濟部的標準辦理，經濟部的作業手冊已將該等加給排除在「經常性給與」之外，僅屬於勉勵、體恤性質的「恩惠性給與」，不應視為工資。

台電也強調，9名員工當時皆已簽署年資結清協議書，事後反悔提告，顯然有違禁反言及誠信原則。

二審表示，勞動基準法所保障的是勞動條件的最低標準，只要是勞工提供勞務的對價，且在制度上屬於經常性給與，無論名義為何，本質上就是工資 。9名原告按月固定領取加給，與其額外負擔的司機與領班勞務密不可分，自當屬於工資。

二審指出，行政機關的內部函釋與作業手冊若牴觸勞動基準法，依法均屬無效，更不能以此拘束法院的職權判斷，台電利用既定政策迫使勞工簽署協議，其結清計算方式，因低於法定最低標準而有損勞工權益，員工依法追討正當權利，完全沒有違反誠信原則的問題 。

二審依據每位員工結清前三個月或六個月的加給平均額，核算每人應得的基數差額，判決台電敗訴，台電需補發黃姓員工等9人10萬7167至16萬2108元不等的結清金差額，總數為116萬4596元，全案確定。

台電苗栗處的9名員工指控台電結清年資時，未將司機、領班加給計入，提告要求補發差額，二審判台電得補發116萬餘元確定。圖／本報資料照
台電苗栗處的9名員工指控台電結清年資時，未將司機、領班加給計入，提告要求補發差額，二審判台電得補發116萬餘元確定。圖／本報資料照

退休金 台電

延伸閱讀

夫或妻之一方如已符合《勞動基準法》的退休條件而未退休的「退休金」 能否列入現存的婚後財產？

核三乾貯採購爭議 台電回擊合泰指控：研議採取法律行動

10月電價要漲了嗎？龔明鑫：有兩大原則，將為中油台電向政院爭取補貼

Line群組講同事、主管壞話算不算職場霸凌？ 勞動部：須符合5要件

相關新聞

勞權大勝！司機與領班加給未計入退休金 員工集體告贏台電獲百萬差額

台灣電力公司苗栗區營業處的9名線路裝修員，因不滿公司在6年前辦理勞退舊制年資結清時，未將其按月領取的「司機加給」與「領班加給」納入平均工資計算，導致結清退休金遭到變相短少，集體向法院提起訴訟 ，二審近日審結，贊同員工主張，認為台電利用既定政策，迫使勞工簽署協議，導致計算方式低於法定標準，影響勞工權益，勞工依法追討有據，判台電得補發116萬餘元的退休金差額確定。

最差身教！新北未婚年輕爸酒後1人襲3警 妨害公務遭訴

新北市中和一名林姓年輕男子，與同居女友未婚生有一女，去年9月22日晚間10點半，林男在住處酒後與女友起爭執，林女父親獲知後，因擔心女兒和外孫女安危而報警，不料員警到場後，林男不僅不配合，還動手打傷3名員警，新北地檢署依妨害公務罪將他起訴。

北市監理所長插乾股收賄拿181萬還否認犯行 二審判11年11月徒刑

台北市區監理所前所長袁國治在診所插乾股收取分紅171萬餘元，委託診所代辦駕駛人的體檢業務，另在審核業者申請成立停車場時收賄10萬元，一審依貪汙治罪條例不違背職務收賄罪判12年徒刑。袁上訴，台灣高等法院今改判11年11月徒刑，褫奪公權7年，可上訴。

標榜「非事故車」交車後2警示燈亮露餡 25萬買車及檢測費判全賠

吳男經由某汽車臉書社團獲得資訊向劉男購買一輛二手車，試車時對方明確告知「非事故車或泡水車」，但吳男領車數小時後，車上儀表燈號同時亮起「引擎警示燈」與「循跡防滑警示燈」，送修才發現為「曾受重大撞擊之事故車」，法官判決劉男要賠近25萬購車款全部及維修費用。

迅雷雄獅部隊士官兄弟檔黃牛 盜個資外掛搶周杰倫五月天門票撈2千萬

分別在陸軍迅雷、雄獅部隊擔任士官的周家兄弟發現加價轉售藝文票券有利可圖，2024年底各自利用職務盜用同袍個資、大量註冊假帳號，再用搶票外掛橫掃周杰倫、五月天、TWICE等熱門演唱會門票，2年搶下1450張、海撈逾2千萬元，桃園地檢署今天偵結依貪汙、陸海空軍刑法等罪起訴。

怕挨打讓她走法官通道合議庭3法官躲一邊 今情緒穩定認罪求10萬交保

台中林姓女子接連攻擊、恐嚇3名女律師，又當眾朝時任台中律師公會理事長吳中和狠賞巴掌，其遭聲押一度傳出「無人願受委任」；林女今出庭，法警特別安排他走法官通道，合議庭3名法官則集中一旁角落，待入內後才坐上法台，林女今情緒穩定全部認罪，並表示希望調解、盼10萬元交保。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。