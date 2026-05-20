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最差身教！新北未婚年輕爸酒後1人襲3警 妨害公務遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市中和一名林姓年輕男子，與同居女友未婚生有一女，去年9月22日晚間10點半，林男在住處酒後與女友起爭執，林女父親獲知後，因擔心女兒和外孫女安危而報警，不料員警到場後，林男不僅不配合，還動手打傷3名員警，新北地檢署依妨害公務罪將他起訴。

檢警調查，林男與女友未婚生女，案發時兩人女兒年僅2歲6個月，當天林男酒後與女友爆發激烈爭吵近1小時，兩人吵得不可開交，女友父親擔心林男酒後情緒失控，恐對女兒和外孫女不利，於是直接撥打電話報警。

中和警方獲報後，先派出線上巡邏警網的曾姓、靳姓制服員警到場，並立即按鈴表明身分，要求林男開門遭拒，於是進一步通報孫姓、林姓、楊姓員警到場支援並會同消防單位破門。

不料林男明知在場均為警消人員，竟徒手攻擊在場員警，造成曾姓、靳姓、孫姓員警，分別受有右上臂挫傷、左前臂淺撕裂傷及左側拇指擦挫傷，被依現行犯當場逮捕。事後遇襲3警雖就傷害部分撤告，檢方仍追究林男襲警妨害公務部分犯行。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市中和林姓男子酒後與同居女友起爭執，還動手打傷3名員警，遭新北地檢署依妨害公務罪起訴。圖／示意圖，非當事人，聯合報系資料照片
新北市中和林姓男子酒後與同居女友起爭執，還動手打傷3名員警，遭新北地檢署依妨害公務罪起訴。圖／示意圖，非當事人，聯合報系資料照片

妨害公務 女友 新北

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