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北市監理所長插乾股收賄拿181萬還否認犯行 二審判11年11月徒刑

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台北市區監理所前所長袁國治在診所插乾股收取分紅171萬餘元，委託診所代辦駕駛人的體檢業務，另在審核業者申請成立停車場時收賄10萬元，一審依貪汙治罪條例不違背職務收賄罪判12年徒刑。袁上訴，台灣高等法院今改判11年11月徒刑，褫奪公權7年，可上訴。

高院指出，依照卷內事證資料，袁國治確實有插乾股、收賄等犯行，袁上訴否認犯行不可採，一審原本認定袁還有收受中油捷利卡、10罐茶葉，但二審審理後認為難認有對價關係，因此撤銷改判。

李姓、黃姓駕訓班業者有意在士林監理站附近從事駕訓班體驗診所，邀請袁國治插乾股，袁即協助診所成為委託代辦的私立體檢醫療院所，撤離駐點在監理站內的醫院人員。

檢方起訴，袁主導將大量體檢收入轉由他人承接後，造成診所獲取龐大體檢費的收入，袁因此收受診所分紅171萬2000元，又收取茶葉、油卡等1萬8000元的不正利益。

另外，王姓租賃業者2019年間急需設置停車場，行賄袁國治10萬元，袁國治即加速辦理設置案，核准通過申辦案。

一審台北地方法院認定袁擔任北市監理所長，本應奉公守法，廉潔自持，卻罔顧法紀收受賄賂，且犯罪次數眾多，有損官箴，破壞公務正常運作及執行的公正性，損及國家法益，犯後否認犯行且飾詞狡辯，毫無悔意，不宜輕恕，判刑12年。

監察院也通過彈劾袁國治，移送懲戒法院審理，懲戒法院懲戒法庭判決撤職，停止任用2年確定。

台北市區監理所前所長袁國治。圖／聯合報系資料照片
台北市區監理所前所長袁國治。圖／聯合報系資料照片

貪汙 台灣高等法院 收賄

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