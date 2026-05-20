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標榜「非事故車」交車後2警示燈亮露餡 25萬買車及檢測費判全賠

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

吳男經由某汽車臉書社團獲得資訊向劉男購買一輛二手車，試車時對方明確告知「非事故車或泡水車」，但吳男領車數小時後，車上儀表燈號同時亮起「引擎警示燈」與「循跡防滑警示燈」，送修才發現為「曾受重大撞擊之事故車」，法官判決劉男要賠近25萬購車款全部及維修費用。

基隆地院判決書指出，吳男主張，他自經由某汽車臉書社團得知一輛二手車的售賣資訊，聯繫出賣人民國114年10月21日試坐看車；劉男試車當下明確表示「該二手車雖有小擦傷，但非事故車或泡水車」，他先交付訂金1萬元，同年11月4日付訖價金尾款20萬元，總價款21萬元後完成二手車過戶交付。

吳男說，去年11月4日領車數小時後，二手車儀表燈號同時亮起「引擎警示燈」與「循跡防滑警示燈」；他同月26日、同年12月5日，將二手車送往某汽車修護廠檢測、維修，得知二手車原已存在多項缺損。

吳男指出，包括左前大梁有「校正」紀錄，可證二手車曾經遭受重大撞擊；安全氣囊系統遭人加裝電阻，可證人為欺騙導致電腦系統誤判系爭二手車之車況正常；引擎腳、汽門蓋墊片漏油、排氣管異音等多項重要機件損壞。認為二手車「曾受重大撞擊之事故車」，佐證「出賣人刻意欺瞞電腦系統而使儀表顯示正常」，但聯繫劉男處理，劉除以「通病」推諉，更避不見面、於LINE通訊軟體封鎖他。

吳男主張，依民法請求解除契約，返還已給付價金共21萬及賠償檢測、維修瑕疵支出3萬9800元，共求償24萬9800元。

劉男指出，他僅協助親友售車，非前手車主，亦非從事於車輛買賣的專業車商，無從探知二手車真實車況，已如實轉達前手車主所稱「前方擦撞修復、更換葉子板」等事故損傷；因買賣價金尚較一般市場行情為低，可證當時吳男應已充分評估二手車瑕疵實況，並無任何「隱暪重大瑕疵」。

劉並指吳親自試車，並由「車商友人」陪同交車，若有結構性重大損傷，應可適時察悉，吳男既有判斷能力，也曾檢查確認車輛現況，吳委託特定車行所為檢測，並非第三方機構所實施之公正鑑定，縱有瑕疵，亦未達無法正常行駛程度，解除契約、全額退款、賠償檢修費用無適法根據。

法官審理認為，該二手車交付時，不僅存在瑕疵，劉男曾以「刻意繞越電子系統」之人為手段加以隱匿，導致原告於買賣契約成立之時，難以認知瑕疵已經存在。因瑕疵已嚴重影響二手車的通常效用（指代步與行車安全）。劉男「刻意採用加裝非原廠接頭之技術手段遮蔽燈號」，干預二手車「電腦系統」，悖離社會一般道德標準等，解除買賣契約、維修賠償為有理由。

標榜「非事故車」交車後2警示燈亮露餡，25萬買車及檢測費判全賠。記者游明煌／攝影
標榜「非事故車」交車後2警示燈亮露餡，25萬買車及檢測費判全賠。記者游明煌／攝影

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