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迅雷雄獅部隊士官兄弟檔黃牛 盜個資外掛搶周杰倫五月天門票撈2千萬

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

分別在陸軍迅雷、雄獅部隊擔任士官的周家兄弟發現加價轉售藝文票券有利可圖，2024年底各自利用職務盜用同袍個資、大量註冊假帳號，再用搶票外掛橫掃周杰倫五月天、TWICE等熱門演唱會門票，2年搶下1450張、海撈逾2千萬元，桃園地檢署今天偵結依貪汙、陸海空軍刑法等罪起訴。

起訴指出，周家37歲大哥2006年入伍從軍，在陸軍聯合兵種第542旅（迅雷部隊）的聯合兵種第二營營部及戰鬥支援連，擔任一等士官長營士官督導長，負責戰訓本務，還有所屬士官兵人事晉遷及體測訓練等業務；36歲二哥也於2009年高唱從軍樂，在陸軍聯合兵種第269旅（雄獅部隊）聯合兵種第二營第一連擔任上士班長，承連長之命，指揮監督所屬士官兵戰訓、輪值連值星官，襄助連長進行連隊日常事務管理。

在軍中的周家兄弟因代購，見加價轉賣票券有利可圖，於是夥同34歲老三自2024年間聯手組成「黃牛兄弟檔」，長期利用拓元TIXCRAFT售票系統漏洞，大量搶購熱門演唱會與運動賽事門票，再透過臉書代購頁面高價轉售牟利。

檢方調查，三兄弟先在LINE成立「三兄弟」群組，彼此共享信用卡、帳號與電腦設備，隨時緊盯各大售票系統，逐次討論近期最夯的藝文活動、運動賽事，並針對各場次的銷售熱度與調度進行定價。

接著在臉書社群平台架設外觀精美「代購票券網頁」當誘餌，以「保證搶到票」、「代搶熱門演唱會」吸引買不到票的熱情粉絲上門 ，為確保穩賺不賠，採取「先預收定金、後代為購票」的模式，等資金到才全面啟動搶票系統。

由於各大售票系統為防堵黃牛，通常祭出「實名制」或「單一帳號限購2至4張」限制 ，為突破這道防線，擔任軍職的大哥與二哥竟動起歪腦筋，大肆利用職務上經手部隊年籍冊機會，未經同意違法複印、蒐集旗下士官兵20多人的身分證資料。

周家老三則在後方支援，使用「身分證字號產生器」亂數生成假資料，再搭配他人個資申請帳號，製造虛假的身分證號，利用盜來與偽造證號，竟成功在拓元售票系統一次註冊31組「假人頭帳號」，藉此規避系統的購票張數限制。

每當門票開賣，三兄弟以共用信用卡、電腦與手機，登入31組假帳號，啟動名為「MAXBOT」自動化搶票外掛程式，能以超越人類極限速度，自動輸入帳號密碼、秒破圖形驗證，反覆進行高頻率的快速購票操作，直接癱瘓、干擾售票系統，將大批熱門門票攔截入袋。

自2024年1月起到今年5月初，三兄弟以不正當手段，成功搶到周杰倫、五月天、張學友、蔡依林、鄧紫棋及南韓天團TWICE等巨星的演唱會門票，連世界棒球12強等指標性賽事也不放過，總計瘋狂橫掃演藝與運動賽事高達196場次，搶走1450張門票，不法所得高達2043萬7079元。

由於三兄弟黃牛搶票集團行徑囂張，桃園地檢署軍法專組檢察官周耀民指揮桃園、台中警方與桃園憲兵隊組成專案小組密切蒐證，今年2月12日持搜索票直搗陸軍高山頂營區、湖口營區及三兄弟台中住處，當場查扣大批手機、電腦等作案工具，並凍結扣押現金與存款684萬餘元，另查扣犯罪所得購買的房地產、股票及尚未轉售的鄧紫棋演唱會門票36張，查扣總資產高達2079萬餘元。

桃檢痛批，周家兄弟身為高階軍職人員卻違法紀，嚴重侵害民眾公平購票的權益，檢方今天偵結，依違反文化創意產業發展法、運動產業發展條例、行使偽造準私文書及貪汙治罪條例圖利等罪嫌將兄弟三人起訴，建請從重量刑、沒收全部不法所得，捍衛消費正義。

桃檢查緝行徑囂張的周家三兄弟黃牛搶票集團，軍法專組檢察官周耀民指揮警方、憲兵今年2月12日台中、桃園、竹縣兵分三路發動搜索，查扣大批手機、電腦犯罪工具，凍結684萬餘元、查扣房地產、股票，以及尚未轉售的36張鄧紫棋今年4月在台的演唱會門票。圖／桃園地檢署提供
桃檢查緝行徑囂張的周家三兄弟黃牛搶票集團，軍法專組檢察官周耀民指揮警方、憲兵今年2月12日台中、桃園、竹縣兵分三路發動搜索，查扣大批手機、電腦犯罪工具，凍結684萬餘元、查扣房地產、股票，以及尚未轉售的36張鄧紫棋今年4月在台的演唱會門票。圖／桃園地檢署提供

桃檢查緝行徑囂張的周家三兄弟黃牛搶票集團，軍法專組檢察官周耀民指揮警方、憲兵今年2月12日台中、桃園、竹縣兵分三路發動搜索，查扣大批手機、電腦犯罪工具，凍結684萬餘元、查扣房地產、股票，以及尚未轉售的36張鄧紫棋今年4月在台的演唱會門票。圖／桃園地檢署提供
桃檢查緝行徑囂張的周家三兄弟黃牛搶票集團，軍法專組檢察官周耀民指揮警方、憲兵今年2月12日台中、桃園、竹縣兵分三路發動搜索，查扣大批手機、電腦犯罪工具，凍結684萬餘元、查扣房地產、股票，以及尚未轉售的36張鄧紫棋今年4月在台的演唱會門票。圖／桃園地檢署提供

周家三兄弟黃牛搶票集團在臉書散布能代購熱門演唱會或運動賽事的臉書廣告。圖／桃園地檢署提供
周家三兄弟黃牛搶票集團在臉書散布能代購熱門演唱會或運動賽事的臉書廣告。圖／桃園地檢署提供

五月天 周杰倫 黃牛

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