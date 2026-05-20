迅雷雄獅部隊士官兄弟檔黃牛 盜個資外掛搶周杰倫五月天門票撈2千萬

分別在陸軍迅雷、雄獅部隊擔任士官的周家兄弟發現加價轉售藝文票券有利可圖，2024年底各自利用職務盜用同袍個資、大量註冊假帳號，再用搶票外掛橫掃周杰倫、五月天、TWICE等熱門演唱會門票，2年搶下1450張、海撈逾2千萬元，桃園地檢署今天偵結依貪汙、陸海空軍刑法等罪起訴。

起訴指出，周家37歲大哥2006年入伍從軍，在陸軍聯合兵種第542旅（迅雷部隊）的聯合兵種第二營營部及戰鬥支援連，擔任一等士官長營士官督導長，負責戰訓本務，還有所屬士官兵人事晉遷及體測訓練等業務；36歲二哥也於2009年高唱從軍樂，在陸軍聯合兵種第269旅（雄獅部隊）聯合兵種第二營第一連擔任上士班長，承連長之命，指揮監督所屬士官兵戰訓、輪值連值星官，襄助連長進行連隊日常事務管理。

在軍中的周家兄弟因代購，見加價轉賣票券有利可圖，於是夥同34歲老三自2024年間聯手組成「黃牛兄弟檔」，長期利用拓元TIXCRAFT售票系統漏洞，大量搶購熱門演唱會與運動賽事門票，再透過臉書代購頁面高價轉售牟利。

檢方調查，三兄弟先在LINE成立「三兄弟」群組，彼此共享信用卡、帳號與電腦設備，隨時緊盯各大售票系統，逐次討論近期最夯的藝文活動、運動賽事，並針對各場次的銷售熱度與調度進行定價。

接著在臉書社群平台架設外觀精美「代購票券網頁」當誘餌，以「保證搶到票」、「代搶熱門演唱會」吸引買不到票的熱情粉絲上門 ，為確保穩賺不賠，採取「先預收定金、後代為購票」的模式，等資金到才全面啟動搶票系統。

由於各大售票系統為防堵黃牛，通常祭出「實名制」或「單一帳號限購2至4張」限制 ，為突破這道防線，擔任軍職的大哥與二哥竟動起歪腦筋，大肆利用職務上經手部隊年籍冊機會，未經同意違法複印、蒐集旗下士官兵20多人的身分證資料。

周家老三則在後方支援，使用「身分證字號產生器」亂數生成假資料，再搭配他人個資申請帳號，製造虛假的身分證號，利用盜來與偽造證號，竟成功在拓元售票系統一次註冊31組「假人頭帳號」，藉此規避系統的購票張數限制。

每當門票開賣，三兄弟以共用信用卡、電腦與手機，登入31組假帳號，啟動名為「MAXBOT」自動化搶票外掛程式，能以超越人類極限速度，自動輸入帳號密碼、秒破圖形驗證，反覆進行高頻率的快速購票操作，直接癱瘓、干擾售票系統，將大批熱門門票攔截入袋。

自2024年1月起到今年5月初，三兄弟以不正當手段，成功搶到周杰倫、五月天、張學友、蔡依林、鄧紫棋及南韓天團TWICE等巨星的演唱會門票，連世界棒球12強等指標性賽事也不放過，總計瘋狂橫掃演藝與運動賽事高達196場次，搶走1450張門票，不法所得高達2043萬7079元。

由於三兄弟黃牛搶票集團行徑囂張，桃園地檢署軍法專組檢察官周耀民指揮桃園、台中警方與桃園憲兵隊組成專案小組密切蒐證，今年2月12日持搜索票直搗陸軍高山頂營區、湖口營區及三兄弟台中住處，當場查扣大批手機、電腦等作案工具，並凍結扣押現金與存款684萬餘元，另查扣犯罪所得購買的房地產、股票及尚未轉售的鄧紫棋演唱會門票36張，查扣總資產高達2079萬餘元。

桃檢痛批，周家兄弟身為高階軍職人員卻違法紀，嚴重侵害民眾公平購票的權益，檢方今天偵結，依違反文化創意產業發展法、運動產業發展條例、行使偽造準私文書及貪汙治罪條例圖利等罪嫌將兄弟三人起訴，建請從重量刑、沒收全部不法所得，捍衛消費正義。

桃檢查緝行徑囂張的周家三兄弟黃牛搶票集團，軍法專組檢察官周耀民指揮警方、憲兵今年2月12日台中、桃園、竹縣兵分三路發動搜索，查扣大批手機、電腦犯罪工具，凍結684萬餘元、查扣房地產、股票，以及尚未轉售的36張鄧紫棋今年4月在台的演唱會門票。圖／桃園地檢署提供

桃檢查緝行徑囂張的周家三兄弟黃牛搶票集團，軍法專組檢察官周耀民指揮警方、憲兵今年2月12日台中、桃園、竹縣兵分三路發動搜索，查扣大批手機、電腦犯罪工具，凍結684萬餘元、查扣房地產、股票，以及尚未轉售的36張鄧紫棋今年4月在台的演唱會門票。圖／桃園地檢署提供