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怕挨打讓她走法官通道合議庭3法官躲一邊 今情緒穩定認罪求10萬交保

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中林姓女子接連攻擊、恐嚇3名女律師，又當眾朝時任台中律師公會理事長吳中和狠賞巴掌，其遭聲押一度傳出「無人願受委任」；林女今出庭，法警特別安排他走法官通道，合議庭3名法官則集中一旁角落，待入內後才坐上法台，林女今情緒穩定全部認罪，並表示希望調解、盼10萬元交保。

台中地院今中午11點半開訊問庭，考量林女多次大鬧法院，法警特別安排帶將李女走「法官通道」，而非與其他一般在押被告走庭外走廊，減少她和外界接觸機會。

由於中院法庭陳舊、狹小，右後方連接法官通道的出入門，緊鄰著陪席法官座位，今合議庭3名法官開庭前等待林女提解到庭時，3人集中站在左邊受命法官席旁，刻意與出入門保持距離，疑為避免林女又失控朝法官發動攻擊。

審判長李昇蓉開庭前人別確認時，林女情緒穩定、有問必答，李詢問她是否認罪，林女直接稱「我承認」，李再確認是檢方起訴5罪嫌都認嗎，林清楚表示「5罪我都承認。」

另外就林女是否延長羈押部分，公訴檢察官請合議庭考量，林女原羈押原因及必要是否消除，應審慎處理；林女的辯護人說，縱使林先前訊問均保持緘默，但緘默本就是她權力。

林的辯護人也說，是因和弟弟官司中，她自行「想像中」的相關人士，才有先前行為，她在看守所中審慎思考，也向辯護人說「不會再做出這些事」，希望和被毆打的律師和解，並以10萬元交保。

林的辯護也說，先前有向幾名被害人聯繫，但未獲和解意願，希望法院安排雙方調解。

李昇蓉最後諭知，將徵詢被害人意願後決定，另林女是否延長羈押，合議庭評議後裁定，最後更表示「基於維安考量」，請檢察官、辯護人及旁聽席人士先離開後，最後再解送林女。

台中林姓女子接連攻擊、恐嚇3名女律師，又當眾朝時任台中律師公會理事長吳中和狠賞巴掌，目前遭羈押中。圖／報系資料照
台中林姓女子接連攻擊、恐嚇3名女律師，又當眾朝時任台中律師公會理事長吳中和狠賞巴掌，目前遭羈押中。圖／報系資料照

恐嚇 律師 法官

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