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假台電合約誆年息13％ P圖改憑證 博臣綠電吸金1.66億元 業者判刑得賠

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

「博臣綠電科技工作室」陳姓負責人涉夥同胡姓女特助，對外宣稱研發出微水力發電設備，持Photoshop軟體，偽造的台電通知單，誘騙大眾投資，承諾13％的年報酬率，檢調查出，全案被害人近百人，吸金達1億6613萬元，二審審理時，二人已與部分被害人達成和解，法官依違反銀行法，分判9年3月、3年10月確定，近日又有廖姓被害人出面求償，台中高分院判二人得賠34萬餘元確定。

檢調查出，陳姓男子是「博臣綠電科技工作室」負責人，胡女擔任特助兼財務，共同管理帳務，兩人明知工作室未與台電公司簽立任何再生能源購售契約，也未實際研發及經營所謂的「○-POWER 螺旋式綠能發電設備」，卻基於非法經營收受存款業務的犯意，從2020年間開始，在桃園、台中等多地召開公開說明會、利用臉書網站張貼廣告，或透過親友招攬不特定大眾投資。

陳男對外誆稱，該發電設備每台每小時可發電45度，工作室已與台電簽立再生能源躉購專案，台電每月均固定購電，投資人只要以50萬元購置一台設備，每月即可固定獲得2萬5000元的紅利，年報酬率換算高達約13％，為取得信任，陳男更上網下載台電通知單，利用Photoshop修圖軟體偽造躉購電費憑證，出示給投資人看。

陳男等人透過此方式，至少吸金1億6613萬元，被騙的投資被害人高達98名，其中以「設備使用權購置」方式吸金1億3763萬元，另以「股權認購」名義詐得2850萬元。

刑事部分，台中高分院近期審結，合議庭考量二人已展現彌補損害誠意，陸續與李姓被害人等10人達成和解、調解，審理期間達成和解的賠償金為991萬元，法官審認量刑基礎已有所變更，撤銷原判決，仍認定二人涉犯非法經營收受存款業務罪，改判陳9年3月、胡女3年10月徒刑，全案未經上訴，已確定。

民事部分，近日另有廖姓被害人向台中高分院，提出損害賠償告訴，廖男主張當時投資50萬元，扣除給付利息投資紅利15萬5400元後，仍有34萬4600元的財產損失，法官審理後，認定廖男主張有據，判陳、胡女二人得全數連帶賠償，全案確定。

博臣綠電科技工作室的陳姓負責人、胡姓女特助，涉嫌吸金上億元，近日有被害人求償，台中高分院判賠34萬元確定。圖／本報資料照片
博臣綠電科技工作室的陳姓負責人、胡姓女特助，涉嫌吸金上億元，近日有被害人求償，台中高分院判賠34萬元確定。圖／本報資料照片

台電 台中 銀行法

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