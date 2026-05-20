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台中男酒駕撞死老婦 遭起訴1個就月死亡...等不到國民法官審判

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓工人今年元旦在工地喝保力達，酒後騎機車上路撞死徒步的陳姓老婦人，陳男酒測值達0.53被依酒駕致死罪嫌起訴，依法應由國民法官審理；未料檢方3月24日起訴，台中地院4月13日繫屬，陳男4月27日就死亡，中院以被告死亡，裁判的對象已不存在，裁定不行國民參審。

檢方起訴指出，陳男今年1月1日在工地喝保力達，中午12點多騎車經烏日區巷口，未注意陳姓老婦正穿越馬路，陳酒後反應力下降，閃避、煞車不及直接從後追撞，釀陳婦重摔倒地，其頭部外傷、顱內出血及顱骨骨折，搶救至隔天1月2日深夜仍不治。

警方現場對陳施以呼氣酒測，數值高達每公升0.53毫克；全案經檢方相驗簽分偵辦，陳婦的家屬也提告。檢方依證詞、遺體相驗報告、車禍事故調查及酒測值等，認定陳男犯嫌明確，偵結依酒駕致死罪嫌起訴他，全案依法由台中地院國民法官審理。

檢方事後發現，陳男於4月27日死亡，若組成國民法官法庭進行審判，顯然耗費資源而不適當，聲請裁定不行國民參與審判。

台中地院查，陳男經檢方3月24日起訴、4月13日繫屬中院，但陳已於4月27日死亡。

中院說，被告陳男既已死亡，法院裁判的對象已不存在，在此情況下，已無從藉由國民參與審判彰顯該制度審判價值之重要意義，無法達國民法官法第1條所規定之立法精神，且被害人家屬也具狀陳明因陳病故，請法院諭知公訴不受理判決。

中院認為，本件確有事實足認行國民參與審判顯不適當之情形，檢方聲請有理由，裁定不行國民參審。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

台中 酒駕 國民法官

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