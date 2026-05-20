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黃淑君爆新北「公務雲」藏大陸軟體 侯友宜：已送檢調偵查

聯合報／ 記者葉德正張策／新北即時報導

資通安全管理法108年發布後，公務機關禁止使用大陸軟體，不過新北市議員黃淑君今天在議會總質詢指出，她去年接獲陳情，新北市府早年建置的「公務雲」系統，疑遭得標廠商轉包，轉包商涉嫌使用中國大陸軟體與相關程式碼，相關資料恐被送往設置在美國的中國公司。新北市長侯友宜表示，案件已函送數位發展部與調查局偵辦，市府也將持續清查所有系統，若查有不法，也會對廠商提出民、刑事責任。

黃淑君指出，新北市在民國101年建置公務雲表單系統，系統得標廠商將案件外包給其他公司，但該公司的系統卻疑嘗試蒐集新北市府內部資料並對外傳輸，傳到位於美國的中國廣州公司。

黃淑君說，當時接獲檢舉後，她立即向時任的研考會主委、現任新北市副祕書長林豐裕反應，當時新北無法查出新北相關系統是否有外包情形，還是林豐裕透過相關手段去做資安鑑定，才清查出結果。

黃淑君說，市府重視這起事件她給予肯定，但市府應全面重新檢視，否則系統長期潛伏在市府內部，現今仍有許多公務人員使用公務雲處理公文，恐嚴重侵害新北市民個資。

研考會主委紀淑娟表示，當時建置的是內部行政使用的電子表單系統，確實有外包情形，市府已將相關資料提供數發部，數發部則已轉交檢調單位偵辦。

紀淑娟說，資安法是在108年公布，這幾年新北市也已重新建立制度，相關資安防護機制統一由研考會負責處理，相關公文電子表單也重新更新，今年度已經全數完成。對於是否資料有外流疑慮，因為這是內部系統，必須要透過內部網路才能連線。

侯友宜表示，當年資安法尚未上路，後續中央已建立資安規範，市府也會配合檢調釐清是否有大陸廠商參與，並持續全面檢視過往系統。

黃淑君進一步指出，除公務雲外，該轉包公司也有參與其他政府單位輿情蒐集系統甚至是醫療系統等，至少數十家，她認為，既然是新北市告發，應全面擴大清查，避免市民個資持續暴露在風險中。

侯友宜則承諾，會要求研考會持續追查，全數把它查清楚，並表示將在一個月內先提出初步調查結果。

新北市長侯友宜今天出席市政總質詢，議員黃淑君質詢資安議題。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天出席市政總質詢，議員黃淑君質詢資安議題。記者葉德正／攝影

侯友宜 新北 軟體 大陸

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