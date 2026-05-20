躲15萬當舖債務 狠男竟開車來回輾討債員工判賠613萬

高雄市前年一名田姓男子因向當舖借款15萬元未還，在面對當舖員工前來討債時，竟駕車猛烈衝撞21歲的袁姓員工，甚至將其捲入車底拖行、來回輾壓，導致袁男全身多處重創、嚴重燒燙傷，險些喪命，由於田男開庭時搞消失未到場，高雄地方法院因此判田男應賠償袁男600餘萬元。

判決書指出，田姓男子2023年到當舖以一輛大型重型機車作為擔保，曾借款15萬元，然而借款期限屆滿後田男並未清償債務，直到2024年6月5日下午，當舖員工佯稱有第三人邀約會面，田男隨即駕駛其自用小客車前往高雄市三民區瀋陽街的超商前停車等待。

當舖員工袁男與另一名陳姓男子步行接近該車輛，田男為躲避債務催收，明知汽車質地堅硬、體積龐大，猛烈撞擊可能導致他人重傷甚至死亡，竟仍乘袁男接近左前車頭之際，開車猛烈衝撞袁男。

袁男當場被捲入車底，田男不僅未停車，反而將袁男沿路拖行至瀋陽路與熱河一街的交岔路口，隨後更在現場倒車、往前行駛，來回輾壓袁男，手段極其凶殘。

袁男遭來回輾壓後，全身受有腹壁、背部及肢體2至3度灼傷合併腹部焦痂傷、軀幹及肢體多處壓砸傷、疑外傷性窒息及肺挫傷等嚴重傷勢，被緊急送醫入住加護病房差點沒命，期間陸續經歷清創植皮、人工真皮置放、負壓傷口治療等多項手術，持續治療一個多月才得以出院。

法官審理後指出，袁男受害時年僅21歲，為家中經濟支柱，卻因本案導致身心重創，案發逾一年後仍需持續進行復健，精神承受極大痛苦，由於被告田男經法院合法通知，無正當理由未於言詞辯論期日到場，亦未提出任何書狀或答辯進行爭執，視同自認，因此判田男需賠613萬5506元。