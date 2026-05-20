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宏泰集團主席林鴻南被家暴 妻子王婉玲違反保護令咆哮監控遭訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

宏泰集團主席林鴻南與妻子王婉玲爆婚變，去年林鴻南被家暴後聲請保護令，王婉玲去年懷疑公司資深員工李女是小三，跟隨李女到宴會咆哮林鴻南，直到警方報警帶離，王婉玲另又涉嫌安裝監視器監控林。台北地檢署今偵結，依家庭暴力防治法違反保護令罪嫌起訴。

林鴻南與王婉玲今年4月捲入宏泰集團旗下宏泰人壽掏空案，違反證券交易法，林鴻南被控在處分新北淡水區淡海段土地疑「左手換右手」方式，繞道找人頭公司以複雜金流買賣，資產損失數億元，2人均被列為被告約談，林鴻南1000萬交保，王婉玲30萬元交保。

檢方查出，林鴻南與王婉玲仍是夫妻，是家庭暴力防治法的家庭成員，林鴻南被家暴後聲請保護令，2025年3月26日台北地方法院核發通常保護令期間2年，裁定令王婉玲不得對林鴻南實施身體或精神上不法侵害及騷擾、接觸、跟蹤等非必要之聯絡行為。

起訴指出，今年1月24日晚上8時許，王婉玲在北市松山區住家樓下附近看到公司老員工李女，懷疑李女就是林鴻南的外遇對象，直接上前理論，李女當時受林鴻南委託到住處拿酒送往宴席，王婉玲涉嫌跟著李女前往北市松山區的宴席場地，違反保護令不斷對林鴻南咆哮，且不願離開現場，最後警方接獲報案到場帶離王婉玲。

檢方又查出，王婉玲今年2月2日涉嫌在8樓的住處安裝監視器，監控鏡頭對準林鴻南的1樓住處，違反保護令。全案林鴻南向松山警方提出告訴，檢方認定，王婉玲涉違反保護令2次，依法起訴。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

宏泰集團旗下宏泰人壽標售新北淡水區淡海段土地，疑未依規定辦理資產交易，導致宏泰人壽損失數億元。台北地檢署今依違反證券交易法非常規交易，指揮調查局北機站兵分12路搜索宏泰人壽總公司等處，並約談集團主席林鴻南、妻王婉玲等人。圖／本報資料照片
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宏泰集團旗下宏泰人壽25億元出售淡海段土地涉嫌弊案，集團主席林鴻南被控違反證券交易法，日前1千萬元交保。圖／本報資料照片
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宏泰 林鴻南 保護令

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