獨／一巴掌成律師公敵...遭聲押無人想替她辯護 惡女終於請到律師了

台中林姓女子接連攻擊、恐嚇3名女律師，又當眾朝時任台中律師公會理事長吳中和狠賞巴掌，囂張行為引發眾律師怒火，林3月20日遭聲押一度傳出「無人願受委任」，法院夜間緊急找公設辯護人才得以開庭，近日傳出林女終找到律師願受委任幫她辯護，法界議論紛紛。

全案緣於，林女和弟弟爭產，對方提告民事財產分割訴訟，台中地院一審、台中高分院開庭二審開庭期間，林連續朝對造委任的3名女律師當庭辱罵、死亡威脅，還在法院外尾隨追打、扯髮，甚至潑不明液體，台中地院4月21日已依傷害、恐嚇罪判他1年、1年2月。

前案開庭期間，吳中和到中院旁聽，竟當庭遭林女叫囂、死亡威脅，3月17日再開庭前，林女直接在中院走廊大鬧，當眾朝吳狠賞巴掌，繼續飆三字經，大鬧進1小時，現場法警無作為、中院顢頇引發軒然大波。

因林女事後繼續在幾名律師、立法委員臉書底下稱「我要殺了你們。」囂張、脫序行為毫不收斂，台中地檢署3月20日傳訊林女到案，當庭逮捕她依將她依傷害、恐嚇罪嫌向法院聲請羈押。

林女一再攻擊、恐嚇律師，離譜行徑全被錄影在不同社群流傳，其遭聲押依刑事訴訟法屬強制辯護，但林儼然成律師界公敵，一度傳出無人願替她辯護，當天就連中律公會值班律師都拒受委任。

中院3月20日夜間只好緊急聯絡公設辯護人回法院才得以開羈押庭，法官並以林有反覆實施恐嚇、傷害之虞裁定她收押；中檢也於4月2日起訴林女，移審中院後繼續羈押中。

據了解，林女近日終於委任到律師，將於後續開庭期間替她辯護，因事發當下律師界一片同仇敵愾，其事後開庭辯護人答辯方面、理由等，法界也相當關注。