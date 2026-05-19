影／黑燦＋1！廖俊松驚爆「丟包痛哭三天」 怨鄭文燦收賄害開發停滯

海基會前董事長鄭文燦被控時任市長涉貪案，桃園地院今續行詰問，關鍵證人廖俊松大爆走，不僅自曝官邸「丟包」後回家痛哭3天，吐槽鄭承諾「國家重大建設」是吹牛，怒指「要不是鄭收錢，開發案早過了」，更多次提醒自己失智、因羈押時休克記憶錯亂，審判長諭知休庭，下月再開。

今由公訴檢察官邱健盛主詰問，廖俊松針對2017年9月14日深夜近10時，前往鄭文燦官邸送錢的過程首度還原，同時大爆料，自曝對送禮或紅包行徑不齒，以「心不甘情不願」形容自己長年跟隨台塑創辦人王永慶身旁，受王永慶理念影響，認為替國家拚經濟不該靠送紅包，他也認為鄭是一市之長理應支持有助國家經濟的開發案，因此對於必須交付現金感到極度不甘願。

廖證稱，當晚他和兒子廖力廷帶著裝有500萬元現金的黑色提袋進入官邸，在得知鄭市長即將返回官邸，先將兒子支開，後因仍然感到非常不甘心，所以在會客室內便將提袋「隨便往茶桌下亂丟」，正巧丟在鄭文燦座位下。

待鄭進門便拜託華亞科技園區東側土地開發案的兩大訴求，一是希望桃園市政府在內政部都市計畫委員會審查9.12公頃農地變更為產業專用區的開發案時，市府官員能積極發言支持、代表地方政府表達贊成意見，並協助案件儘速通過審查；二是在土地用途變更獲得內政部通過後，要求桃園市政府核准該案採取由百餘名地主「自辦市地重劃」方式進行開發，而非政府主導的「區段徵收」。

說完告辭時，右手比出「5」的手勢揮動，暗示袋內的金額，廖明確表示，他看到鄭文燦點頭示意，確信鄭應該知道袋子裡放的是錢，且當場並未拒絕或要求他拿回去，坦言自己回家後，因內心極度痛苦「痛哭了3天」。

廖俊松批鄭是「嘴巴講講、做歸做、吃歸吃」。他說鄭收了錢承諾「親自去跑」，甚至聲稱已和中央溝通要核定為「國家重大建設」，他當庭吐槽鄭根本在「吹牛」，如此小規模的農地變更「申請國家建設是笑死人」，身為開發老手的他直白地說，像台塑六輕那種數千公頃規模和他自豪的華亞科技園區一期150公頃那才叫國家重大建設。

讓廖俊松不甘的是，鄭文燦收錢後卻在行政上「亂搞」，堅持要將9.12公頃農地與旁邊有2萬餘座墳墓的41公頃土地合併開發，廖憤怒地指出，墳墓區開發光抗爭恐怕就要拖延100年，質疑鄭收錢後「辦事不力」甚至在騙他們。

他推動的5.13公頃變更案已取得百分百地主同意書，並依法送往內政部審查。他激動地說，這本應是促進國家高科技產業發展的好事，但「現在因為發生鄭先生這個弊案，被內政部擋下來」，直言因鄭涉案導致他們計畫受阻，否則開發案早通過審查，現在卻只能躺在內政部，讓他只能痛苦地向華亞園區百餘家廠商與地主表示歉意。

廖俊松也推翻偵查初期筆錄「飯局不談公事」說法，坦言2017年8月6日及22日分別由侯水文、楊兆麟作東在華國飯店、神旺飯店的餐敘，就是為了拜託桃園市政府協助土地變更及地主自辦市地重劃這兩大訴求；並透露楊兆麟與侯水文等人原本不懂如何接觸鄭文燦，「都是我教他們怎麼做」，直言「天下沒有白吃的午餐，吃飯怎麼可能不講話？」

庭訊不難發現，廖俊松除了出現在內政部營建署長辦公室外，也打電話給蔡英文總統的親表姊──勞動部前部長林美珠，監聽譯文顯示，廖向林部長透露，當他察覺調查局在監聽之後，曾寫信給太三（指時任法務部長邱太三），明指「桃園調查站不要亂搞我」，希望中央高層能向調查站施壓，因為他是在為國家經濟貢獻，經手許多敏感事及內幕，不應受司法單位的干擾，也不該聽他的秘密，而他頻繁動用中央部會的關係令人嘖嘖稱奇。

針對鄭文燦返還1100萬元的時間點，出現關鍵矛盾，廖今天證稱，500萬元賄款和楊兆麟動用台塑公積金600萬元的政治獻金，隔年才退還拿給廖力廷，兒子又分別告知他與楊兆麟，但是檢察官當庭對質指出，他在偵查初期筆錄曾證述「約一個禮拜後就退款」，廖推諉指稱，當時要不是被羈押，他在看守所休克救回後，因為曾經缺氧，造成記憶模糊所致。

由於廖俊松對於辯方詰問，均未回答到點，總是講自己在意的事，一再重複至少二、三遍，多次答非所問或神遊，審判長衡量廖的身體狀況，午後近4時決定暫停詰問，讓廖俊松先行離庭返家休息，本案預計6月9日上午再度續行由楊兆麟方律師團詰問廖俊松的部分，之後將先由公務員針對都市計畫法部分出庭作證。

台塑集團總管理處前總經理楊兆麟因健康不佳，中午休庭時，先行返家休息。記者陳恩惠／攝影

鄭文燦涉貪案全案關鍵白手套鴻展公司董事長廖俊松（左）今天在助理與２為疑似律師陪同到桃園地院作證，中午休庭時間走出法院。記者陳恩惠／攝影

鄭文燦涉貪案全案關鍵白手套廖俊松（左）今出庭作證，內容多為批評鄭文燦，甚至直言因為鄭文燦收賄弊案，害他的開發案停擺了。記者陳恩惠／攝影

海基會前董事長鄭文燦今天第15度出庭，針對關鍵白手套廖俊松的證詞，鄭文燦不以為然。記者陳恩惠／攝影