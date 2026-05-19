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鄭文燦涉貪案 廖俊松證人身分出庭自稱輕微失智

中央社／ 桃園19日電

桃園地院今天開庭審理前桃園市長鄭文燦涉貪案，以證人身分出庭的廖俊松自稱有失智症，還出現精神不佳情形，辯方質疑相關證詞與起訴內容多有出入。審判長諭知休庭，下月再開。

鄭文燦涉林口特定區工五工業區（華亞科技園區）土地擴大開發貪污案，賄款達新台幣500萬元，被桃園地方檢察署依違反貪污治罪條例起訴、求刑12年。

桃園地方法院今天開庭審理前桃園市長鄭文燦涉貪案，75歲被告廖俊松以證人身分出庭接受檢辯詰問，檢方詢問106年8月6日、8月22日2度邀約鄭文燦吃飯目的，廖俊松表示，有拜託鄭文燦協助土地開發，主因是華亞園區急需擴廠，在內政部都委會審議時，市府要站在支持的立場，若內政部同意後，市府同意地主採自辦市地重劃。

廖俊松指出，106年9月14日他與兒子廖力廷帶著裝有新台幣500萬元的袋子進入官邸，他叫廖力廷先行迴避，自己將袋子丟到桌下，他認為鄭文燦支持開發案是理所當然本不該收錢，「心不甘情不願，才會丟在桌子下」，鄭文燦到場後，廖俊松再次拜託幫忙華亞園區開發案，離開時有對鄭文燦比出「5」的手勢，鄭文燦有點頭。但辯方則否認鄭文燦知情。

鄭文燦的辯護律師團說，廖俊松過程中並沒有直接向鄭文燦說明袋子裡裝的是什麼，甚至在離開時也無法完整確認鄭文燦是否有看到手比「5」的手勢。這種單方面「塞在桌下」、未經雙方確認的「丟包」行為，完全不符合一般貪污案中雙方達成「行收賄合意」的經驗法則。也印證了鄭文燦並未直接收受款項，2人之間根本不可能達成行收賄的合意。

另外也質疑廖俊松在過程中矛盾百出，相關證詞與起訴內容多有出入，廖俊松更當庭陳述自己患有輕微失智，檢方將全案起訴的重大舉證責任，全數押注在這名證詞反覆、記憶混亂的證人身上，無疑讓起訴的證據力顯得極為薄弱。

由於廖俊松在接受詰問時自稱有失智症，還出現精神不佳情形，鄭文燦律師團反詰問時，廖俊松屢屢答非所問、多次短暫休息，審判長考量其身心狀況決定停止詰問，預計6月9日再開庭繼續審理程序。

鄭文燦 廖俊松 貪污

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