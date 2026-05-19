張大千失竊畫作消失28年…轉售稱「已過追訴期」 昔白色恐怖受難者89歲遭判刑

劉辰旦轉賣書畫大家張大千失竊畫作，北院依收藏家證詞，認定低價購畫，並對潛在賣家稱已過追訴期，早知畫作是贓物以1.3億元轉售牟利，今天遭依洗錢罪判刑4年，沒收犯罪所得。

台北地方法院判決指出，劉辰旦明知黃宗凱（已死亡）及所屬銷贓集團所兜售張大千贈與黃君璧的「春山雲瀑」，有上款「君璧道兄七十一歲生日。弟爰敬圖為壽」，是竊盜所得的贓物，竟於民國84年4月間，以低於市價的新台幣150萬元，向銷贓集團收購畫作而收藏持有。

根據判決，劉辰旦待「故買贓物罪」的追訴時效完成後，於107年間邀請對「春山雲瀑」有興趣的收藏家到住處欣賞畫作，並洽談出售事宜，但收藏家知道是贓物不敢購買。劉辰旦於108年5、6月間，委託帝圖科技文化公司代為出售畫作，同年7月間以1億3000萬元轉賣給中國趙姓買家。

國際知名拍賣公司蘇富比於108年10月間舉辦中國書畫場拍賣，型錄中包括張大千的「春山雲瀑」圖，當時估價高達港幣3800萬元（約新台幣1.52億元）。黃君璧女兒黃湘詅獲悉後報案，檢察官委請法務部國際及兩岸法律司及陸委會與蘇富比聯絡，將此畫下架，並循線查出畫作是從劉辰旦而來。

庭訊時，劉辰旦坦承有以150萬元購買「春山雲瀑」，並委託帝圖公司出售取得1億3000萬元價金，但否認有洗錢犯行，辯稱：「我不知道本案畫作為贓物，也沒訊息揭露這是贓物」等語。

判決指出，根據黃湘詅、黃君璧學生張福英、柯姓收藏家證述，可知「春山雲瀑」確實已於79年10月間失竊而消聲匿跡，直到107年間才傳出要拍賣的風聲，黃君璧因畫作遭竊而抑鬱、本案畫作具備高度珍稀性而由黃君璧本人於79年間出售可能性極低，堪認「春山雲瀑」遭竊後已屬贓物甚明。

根據判決，柯姓收藏家更證述，他到劉辰旦住處看畫時，質疑是贓物，劉辰旦說會開來源保證書，願意負擔一切法律責任，他當下覺得很奇怪，正常買賣畫作不會有人提出來源保證書，「我有問他來源，他說人家當時以200萬元賣他，我聽到當下就覺得不太可能，太不符合行情。」

柯姓收藏家證稱，同行都知道劉辰旦當初買的價錢和實際上落差很大，「春山雲瀑」是張大千送給黃君璧的生日禮物，用的是日本宣紙，又有金箔，在市場上幾乎沒有，而且落款是送給黃君璧，除非是黃君璧正式兜售，不然不可能流落市場。

柯姓收藏家說，他有問劉辰旦若客戶買了有問題要如何處理，劉辰旦說可以出具切結書負一切法律責任，還提及刑法指這個贓物罪已經過了，說追訴期已經過了，買賣應該沒有問題。

合議庭認定，從劉辰旦購買「春山雲瀑」的價格偏離行情甚多、向潛在買家表明贓物罪時效已過等情形，堪認劉辰旦於84年間購買時已知是贓物。劉辰旦待贓物罪時效完成後才出售「春山雲瀑」，有掩飾或隱匿特定犯罪所得的洗錢行為。

合議庭審酌，劉辰旦始終否認全部犯行，完全未正視己身錯誤，且嚴重耗費有限司法資源。衡酌劉辰旦未曾表明願繳回犯罪所得，也沒有與告訴人達成和解等一切情況，依犯洗錢防制法之洗錢罪判刑4年，併科罰金新台幣300萬元，未扣案的犯罪所得1億3000萬元宣告沒收。

現年89歲的劉辰旦是白色恐怖時期的政治受難者，他於60年間遭警備總部以涉及「台南美國新聞處爆炸案」與「台北花旗銀行爆炸案」逮捕，判處有期徒刑15年，經上訴及國際人權團體營救，改判5年8個月。他曾任台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會理事長。