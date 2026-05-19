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飛行員免職案敗訴…判決認定「管理缺失一味卸責」 空勤總隊將上訴：無法認同

中央社／ 台北19日電

報載落地摔壞直升機遭免職飛行員翻案成功，高雄高等行政法院更一審認為空勤總隊管理也有問題。對此，空勤總隊今天澄清說，部分內容與事實不符，為維護飛安及紀律，將提起上訴。

內政部空中勤務總隊下午透過新聞稿表示，有關媒體報導「摔壞直升機遭免職飛行員翻案成功」，內容提及空勤總隊對NA-103飛航事故相關人員處置及事故責任認定，部分內容與事實不符，為避免社會大眾誤解，特予澄清。

空勤總隊說，民國109年4月7日王員身為訓練機機長，理應嚴守紀律、完備訓練計畫與掌握各項風險因素，以確保機組人員生命及國家高價裝備安全，但他卻罔顧飛行紀律與安全，除違規搭載共勤機關人員實施緊急科目訓練，未回應副駕駛建議，終致飛機失控嚴重毀損。

同時，造成空勤總隊飛機修復約需新台幣3億2400萬元的重大損失，遑論嚴重危害機組人員生命安全。

空勤總隊表示，NA-103事故案的肇因，經國家運輸安全調查委員會完成調查並公布正式報告，其調查結論具專業性與公信力，已依循調查結果辦理後續飛安改善作為。

相關調查結論提到，「事故機正駕駛對尾旋翼失效之特性及完整操作程序認知不足，於執行尾旋翼失效操作時，未遵守操作程序且未把握操作要領，於執行課目過程中未將雙腳置於方向操控舵板上，致使執行該課目航機右偏時，於失去水平狀態下，未能即時改正，造成主旋翼打擊道面而失控墜毀」。

空勤總隊認為，報載稱王員是依長官職權命令操作緊急課目訓練，實為以偏概全，實施緊急課目訓練仍須遵循飛行教範，就不得實機操作部分予以排除。王員重大違失行為已構成「怠忽職守」，嚴重影響飛行紀律及任務執行，便依規定予以2大過免職處分，屬依法行政且符合比例原則。

針對更一審判決認為「管理缺失、一味卸責」，空勤總隊說，無法認同此見解，強調飛行訓練雖具風險，但飛行員個人的違規操作與專業判斷錯誤為事故主因；為導正飛行紀律，避免「發生事故卻無須負責」的負面效應蔓延，將備妥事證提起上訴，以正視聽。

本總隊擔負國家救災、救難勤務，每一位飛行員、每一架直升機皆為珍貴的國家救難資本（產）。對於飛行員重大過失，堅持「飛安零容忍」原則，絕不因行政訴訟結果而動搖維護飛安及紀律的決心。

空勤總隊 直升機

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