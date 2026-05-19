快訊

轟李德維言而無信…調查報告遲未出爐 馬英九基金會下最後通牒

日本「牛角」陷關店潮！昔成功策略今成敗筆 燒肉店最強黑馬竄起

聽新聞
0:00 / 0:00

男拒酒測挨罰18萬拒繳 台南分署找上門勸繳後繳清

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

43歲王姓男子4年前駕駛轎車行經國道3號北向南投草屯路段，經國道警察設有告示執行酒精濃度測試檢定處所，不依指示停車接受稽查，遭南投監理站裁罰18萬元，逾期未繳納，移送強制執行，行政執行署台南分署拍賣其一筆持分土地外，還到新營住處查訪，經親屬轉告他後自行繳清。

台南分署表示，執行人員於2023年2月間收案後，執行人員調查發現他位在台南新營區有二筆持分土地，立即查封，經公開拍賣程序，其中一筆持分土地於第三次拍賣程序，以5萬1039元拍出，尚欠繳近13萬元。

經通知王到場說明，惟他並未到場，執行人員至他新營住處現場查訪，遇他的親屬，執行人員請對方協助聯繫他盡速繳納，若有酒癮也可提供轉介服務。王親屬當場允諾會向其長輩轉達，日前王自行前往台南市交通局交通事件裁決中心繳清。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

執行人員至王男新營住處現場查訪，遇他的親屬，執行人員請對方協助聯繫他盡速繳納，最後他自行前往台南市交通局交通事件裁決中心繳清。圖／本報資料照片
執行人員至王男新營住處現場查訪，遇他的親屬，執行人員請對方協助聯繫他盡速繳納，最後他自行前往台南市交通局交通事件裁決中心繳清。圖／本報資料照片

南投 台南

延伸閱讀

男揪友製作毒咖啡包 遭喬裝買家員警逮正著…沒賺到錢被判4年2月

25歲女陷網戀詐騙被要求「買50萬元點數卡」 她寫字條向行員求救

他持玩具槍台南烏山射傷獼猴眼辯驅趕 法院罰3千元

壞透了！《青春時代》孫承源出獄再犯「5度酒駕逆向飆車」　扯謊滅證遭求處4年重刑

相關新聞

張大千贈「春山雲瀑」失竊 黃君璧女兒：父親心情受創…不久後就辭世

政治受難者劉辰旦被控持有書畫大家張大千生前送給同為畫家友人黃君璧的失竊畫作「春山雲瀑」依洗錢罪判刑4年，台北地院調查畫作是失竊之物，傳喚黃君璧女兒黃湘詅作證，黃女稱，畫作是父親71歲生日張大千致贈，對父親很有意義，畫作失竊父親心情低落，不久後辭世。

反綠粉專造謠「高雄漢他病例為雙北5倍」 6旬管理員遭調查局約談

台北市近日因老鼠問題成為社群熱烈討論議題。關注高雄議題的「wetalk高雄」粉絲頁製作梗圖，造謠「高雄已有18至20例漢他病毒症候群病例」，高雄市調查處掌握情資，昨天約談該粉專劉姓管理員，依違反傳染病防治法送辦，雄檢複訊後以10萬元交保候傳。

徐春鶯反滲透法開庭 檢審辯詰問共犯羅穎 釐清孫憲來台細節

出身陸配的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，因涉嫌受陸方指示介選、從事地下匯兌及詐貸，遭檢方依反滲透法等罪起訴。新北地方法院今開庭，檢、審、辯3方共同詰問同案被告、集智顧問公司負責人羅穎，釐清去年10月間以商務考察名義掩護民革上海市委祖統會前副主任孫憲來台的經過和細節。

父癌末錄音分產 4姊妹告母弟討房地敗訴 法官：孝順標準是父母笑靨

新竹李姓4姊妹主張，父親癌末住院期間曾錄音交代財產分配，欲將竹北房產及桃園多筆土地分給4名女兒，認為已成立贈與契約，提告要母親與弟弟辦理所有權移轉登記。不過新竹法院認定，錄音內容僅屬李父對身後財產分配的想法表達，未達贈與契約成立要件，判女兒敗訴。法官指出，從對話內容判斷，李父確有希望竹北房產及部分土地由4名女兒取得的真意，但法律上未形成有效贈與契約，並喊話盼子女體認父母苦心，「每位子女孝順的姿態不同，惟一標準是父母的笑靨。」

假冒移民署官員...台中惡男誆聘清潔工 銬逃逸女移工劫財劫色遭重判

台中市游姓男子在去年間，假藉高薪聘僱外籍清潔工，誘騙一名印尼籍逃逸女移工出面，隨後假冒移民署官員，以手銬控制被害人、搶走手機，恐嚇若不從將直接遣返，將女移工載往汽車旅館性侵得逞。台中地院近日審結，將游男依強盜強制性交罪，重判14年。

豐原5口命案明宣判 議員批刑責太輕：詐騙致死應加重刑責

台中市豐原區去年爆發五口命案，王姓一家人疑似遭受詐騙，集體在屋內死亡，涉嫌詐財的李姓女團購主遭檢方依詐欺、洗錢與違反銀行法等罪起訴，求刑15年，法院明天宣判。台中市議員認為，現行法律有傷害致死、強制性交致死等等，唯獨沒有「詐騙致死」，應加重刑責回應社會期待。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。