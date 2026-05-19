男拒酒測挨罰18萬拒繳 台南分署找上門勸繳後繳清

43歲王姓男子4年前駕駛轎車行經國道3號北向南投草屯路段，經國道警察設有告示執行酒精濃度測試檢定處所，不依指示停車接受稽查，遭南投監理站裁罰18萬元，逾期未繳納，移送強制執行，行政執行署台南分署拍賣其一筆持分土地外，還到新營住處查訪，經親屬轉告他後自行繳清。

台南分署表示，執行人員於2023年2月間收案後，執行人員調查發現他位在台南新營區有二筆持分土地，立即查封，經公開拍賣程序，其中一筆持分土地於第三次拍賣程序，以5萬1039元拍出，尚欠繳近13萬元。

經通知王到場說明，惟他並未到場，執行人員至他新營住處現場查訪，遇他的親屬，執行人員請對方協助聯繫他盡速繳納，若有酒癮也可提供轉介服務。王親屬當場允諾會向其長輩轉達，日前王自行前往台南市交通局交通事件裁決中心繳清。

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