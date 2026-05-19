張大千贈「春山雲瀑」失竊 黃君璧女兒：父親心情受創…不久後就辭世

政治受難者劉辰旦被控持有書畫大家張大千生前送給同為畫家友人黃君璧的失竊畫作「春山雲瀑」依洗錢罪判刑4年，台北地院調查畫作是失竊之物，傳喚黃君璧女兒黃湘詅作證，黃女稱，畫作是父親71歲生日張大千致贈，對父親很有意義，畫作失竊父親心情低落，不久後辭世。

依判決書，黃湘詅證稱，畫作曾險些失竊，有向警方報案，但沒抓到嫌犯，相隔不到10天真的失竊；黃女說，畫作第一次差點失竊是1990年10月25日，當時她住三層樓的房子，與父母親住在二樓，一樓是畫室、客廳和餐廳。

黃湘詅說，畫作的畫框並沒有被偷，竊賊是敲碎表面玻璃後將畫抽走，自從畫作失竊後，她一直有注意國際或國內有無展出或拍賣；她說，2019年初，父親的學生張福英告訴她畫作似乎有在外流傳，同年9月有收藏家忽然在問「可拍了？」，因為大家都知道「春山雲瀑」是失竊品。

黃湘詅還告訴法官，畫作失竊後父親心情受創住院，由母親向警方說明，畫作是父親71歲時由張大千所贈予，父親有收藏幾幅張大千的畫，但只有這幅有懸掛「因張大千把畫框好才從巴西送過來」。

張福英則證稱，「春山雲瀑」竊賊偷了2次才得手，老師家人有報案但沒破案，老師因此鬱鬱而終，畫作既然是祝壽畫，一般而言，不可能會出售，而且，老師很重視這幅畫，將它掛在客廳，老師絕無將畫作移轉所有權給別人的意思，張證稱，老師因這幅畫影響健康「這件事在藝文界非常轟動，無人不知」。

合議庭也傳喚柯姓收藏家作證。柯說，他因買壽山石而認識劉辰旦，2018年有去劉的住處看畫，有中國的同行跟他說畫如果是「對的」就用1億元跟劉洽談。

柯還說，他結合幾個同行一起看畫後，確認畫作是「對的」，一般來說，畫作來源如果是黃君璧的後代買到才合法，因此沒有人敢碰；柯說，他2017年就聽聞畫作要賣，2018年才去看畫，後來與同行都沒有下手。

1959年4月1日名畫家黃君璧（中）返台，師大學生在機場歡迎。圖／聯合報系資料照片