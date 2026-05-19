快訊

轟李德維言而無信…調查報告遲未出爐 馬英九基金會下最後通牒

日本「牛角」陷關店潮！昔成功策略今成敗筆 燒肉店最強黑馬竄起

聽新聞
0:00 / 0:00

反綠粉專造謠「高雄漢他病例為雙北5倍」 6旬管理員遭調查局約談

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

台北市近日因老鼠問題成為社群熱烈討論議題。關注高雄議題的「wetalk高雄」粉絲頁製作梗圖，造謠「高雄已有18至20例漢他病毒症候群病例」，高雄市調查處掌握情資，昨天約談該粉專劉姓管理員，依違反傳染病防治法送辦，雄檢複訊後以10萬元交保候傳。

台北近日因老鼠問題成為選舉攻防焦點，「wetalk高雄」粉絲頁5月6日誌作梗圖，點名環境部長「彭啟明和青鳥看過來，台灣鼠王在這啦」，該圖還列出台灣2020年至2026年漢他病毒病例，高雄已18至20例全國最高，圖中還放上市長陳其邁照片，幫他合成加冕。

高雄市衛生局於該粉專梗圖上傳後發聲明，強調「wetalk高雄」發布「高雄漢他病毒病例達18~20例，為雙北五倍」等圖文，為刻意捏造之不實假訊息，並非中央衛福部疾病管制署（CDC）公開疫情資料，已有觸法之嫌，請市民朋友切勿輕信隨意轉傳。

高雄市調查處獲報後展開偵辦，鎖定該粉專劉姓管理員，昨天約談劉姓男子到案，確認該梗圖出自粉專之手後，依違反傳染病防治法送辦，雄檢昨天複訊後，檢方諭令劉男以10萬元交保候傳。

「wetalk高雄」臉書粉絲頁自稱是「在地的勇敢聲音」，常製作各種圖諷刺執政黨及高雄市政府。

「wetalk高雄」粉絲頁製作梗圖，造謠「高雄已有18至20例漢他病毒症候群病例」。高雄市調查處提供
「wetalk高雄」粉絲頁製作梗圖，造謠「高雄已有18至20例漢他病毒症候群病例」。高雄市調查處提供
「wetalk高雄」粉絲頁製作梗圖，造謠「高雄已有18至20例漢他病毒症候群病例」。高雄市調查處提供
「wetalk高雄」粉絲頁製作梗圖，造謠「高雄已有18至20例漢他病毒症候群病例」。高雄市調查處提供

高雄 調查局 陳其邁 臉書 漢他病毒

延伸閱讀

清潔員遭鼠咬…國內第3例漢他個案 疾管署公布基因定序 不會人傳人

侯友宜：漢他病毒個案住家林口 全市將2次大清消

影／曾吸金落跑越南與副總理合照 天逸集團負責人再爆掏空 100萬交保

新北男基隆遭鼠咬染漢他 林口住家清消進度曝光

相關新聞

張大千贈「春山雲瀑」失竊 黃君璧女兒：父親心情受創…不久後就辭世

政治受難者劉辰旦被控持有書畫大家張大千生前送給同為畫家友人黃君璧的失竊畫作「春山雲瀑」依洗錢罪判刑4年，台北地院調查畫作是失竊之物，傳喚黃君璧女兒黃湘詅作證，黃女稱，畫作是父親71歲生日張大千致贈，對父親很有意義，畫作失竊父親心情低落，不久後辭世。

反綠粉專造謠「高雄漢他病例為雙北5倍」 6旬管理員遭調查局約談

台北市近日因老鼠問題成為社群熱烈討論議題。關注高雄議題的「wetalk高雄」粉絲頁製作梗圖，造謠「高雄已有18至20例漢他病毒症候群病例」，高雄市調查處掌握情資，昨天約談該粉專劉姓管理員，依違反傳染病防治法送辦，雄檢複訊後以10萬元交保候傳。

徐春鶯反滲透法開庭 檢審辯詰問共犯羅穎 釐清孫憲來台細節

出身陸配的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，因涉嫌受陸方指示介選、從事地下匯兌及詐貸，遭檢方依反滲透法等罪起訴。新北地方法院今開庭，檢、審、辯3方共同詰問同案被告、集智顧問公司負責人羅穎，釐清去年10月間以商務考察名義掩護民革上海市委祖統會前副主任孫憲來台的經過和細節。

父癌末錄音分產 4姊妹告母弟討房地敗訴 法官：孝順標準是父母笑靨

新竹李姓4姊妹主張，父親癌末住院期間曾錄音交代財產分配，欲將竹北房產及桃園多筆土地分給4名女兒，認為已成立贈與契約，提告要母親與弟弟辦理所有權移轉登記。不過新竹法院認定，錄音內容僅屬李父對身後財產分配的想法表達，未達贈與契約成立要件，判女兒敗訴。法官指出，從對話內容判斷，李父確有希望竹北房產及部分土地由4名女兒取得的真意，但法律上未形成有效贈與契約，並喊話盼子女體認父母苦心，「每位子女孝順的姿態不同，惟一標準是父母的笑靨。」

假冒移民署官員...台中惡男誆聘清潔工 銬逃逸女移工劫財劫色遭重判

台中市游姓男子在去年間，假藉高薪聘僱外籍清潔工，誘騙一名印尼籍逃逸女移工出面，隨後假冒移民署官員，以手銬控制被害人、搶走手機，恐嚇若不從將直接遣返，將女移工載往汽車旅館性侵得逞。台中地院近日審結，將游男依強盜強制性交罪，重判14年。

豐原5口命案明宣判 議員批刑責太輕：詐騙致死應加重刑責

台中市豐原區去年爆發五口命案，王姓一家人疑似遭受詐騙，集體在屋內死亡，涉嫌詐財的李姓女團購主遭檢方依詐欺、洗錢與違反銀行法等罪起訴，求刑15年，法院明天宣判。台中市議員認為，現行法律有傷害致死、強制性交致死等等，唯獨沒有「詐騙致死」，應加重刑責回應社會期待。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。