反綠粉專造謠「高雄漢他病例為雙北5倍」 6旬管理員遭調查局約談

台北市近日因老鼠問題成為社群熱烈討論議題。關注高雄議題的「wetalk高雄」粉絲頁製作梗圖，造謠「高雄已有18至20例漢他病毒症候群病例」，高雄市調查處掌握情資，昨天約談該粉專劉姓管理員，依違反傳染病防治法送辦，雄檢複訊後以10萬元交保候傳。

台北近日因老鼠問題成為選舉攻防焦點，「wetalk高雄」粉絲頁5月6日誌作梗圖，點名環境部長「彭啟明和青鳥看過來，台灣鼠王在這啦」，該圖還列出台灣2020年至2026年漢他病毒病例，高雄已18至20例全國最高，圖中還放上市長陳其邁照片，幫他合成加冕。

高雄市衛生局於該粉專梗圖上傳後發聲明，強調「wetalk高雄」發布「高雄漢他病毒病例達18~20例，為雙北五倍」等圖文，為刻意捏造之不實假訊息，並非中央衛福部疾病管制署（CDC）公開疫情資料，已有觸法之嫌，請市民朋友切勿輕信隨意轉傳。

高雄市調查處獲報後展開偵辦，鎖定該粉專劉姓管理員，昨天約談劉姓男子到案，確認該梗圖出自粉專之手後，依違反傳染病防治法送辦，雄檢昨天複訊後，檢方諭令劉男以10萬元交保候傳。

「wetalk高雄」臉書粉絲頁自稱是「在地的勇敢聲音」，常製作各種圖諷刺執政黨及高雄市政府。