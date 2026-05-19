徐春鶯反滲透法開庭 檢審辯詰問共犯羅穎 釐清孫憲來台細節

出身陸配的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，因涉嫌受陸方指示介選、從事地下匯兌及詐貸，遭檢方依反滲透法等罪起訴。新北地方法院今開庭，檢、審、辯3方共同詰問同案被告、集智顧問公司負責人羅穎，釐清去年10月間以商務考察名義掩護民革上海市委祖統會前副主任孫憲來台的經過和細節。

羅女先前曾坦承以不實商務名義讓孫憲申請來台，今天卻證稱，自己在向移民署申請孫憲的來台許可前，完全不知道對方是具有黨政身分的民革上海市委祖統會前副主任。平時孫憲的微信暱稱只是叫「自律人」，徐春鶯也只向她提過對方是黃埔區具有法律背景的人士。

羅女供稱，當初是因為在上海的朋友遇到詐騙，自己於是拜託徐春鶯幫忙找有法律背景的人幫忙才認識孫憲。兩人後來於2024年初在上海見面後，席間聊到孫憲女兒、女婿所開設的上海鴻蘊公司，剛好與集智經營項目類似，徐春鶯於是提議由集智出面邀請鴻蘊來台參訪。

當時孫憲向羅女表示，若能以商務考察名義來台，可以幫忙介紹台灣的人脈，後來又說他女兒剛生完小孩不方便，但他是鴻蘊的法律顧問，可代表女兒來台交流，羅女於是將其申請來台事宜，全部交由一名王姓員工承辦及擔任聯絡對口。

公訴檢察官追問，若羅女事前完全不知孫憲有特殊身分或違法可能，為何同年6月24日，徐春鶯傳給羅穎的對話紀錄中，會提及「孫主任來台證已拿到」、「低調、保密」？2天後的6月26日，徐又為何再度傳訊給羅，建議孫主任還是到集智走一趟表現出要談合作，最好簽一下意向書，「以防被告、被查」？

羅女解釋，因為上述王姓員工後來在去年3月31日離職，並走公司很多資料，已涉及營業秘密法，她和徐春鶯因擔心員工挾怨爆料，利用孫憲申請來台一事，趁兩岸關係緊張的情勢下作文章，因此才希望能低調、保密。至於孫憲來台後，僅第一天有到集智露面，隔天起就未按照行程表走，且就她所知，孫憲來台的行程表、商務計畫活動書等，徐春鶯應該都沒有參與。

台灣新住民發展協會理事長徐春鶯徐春鶯反滲透法案，新北地院今再度開庭，檢、審、辯3方共同詰問同案被告、集智顧問公司負責人羅穎（中），釐清以商務考察名義掩護民革上海市委祖統會前副主任孫憲來台的經過和細節。記者蔣永佑／攝影