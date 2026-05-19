快訊

520前台股重挫該買還是要逃？法人給了這個答案

身體留2樓、頭部掉1樓…台南眼科診所女員工亡 疑貨梯故障釀禍

麥當勞宣布漲價！超值全餐漲5元、平均漲幅1.3%

聽新聞
0:00 / 0:00

徐春鶯反滲透法開庭 檢審辯詰問共犯羅穎 釐清孫憲來台細節

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

出身陸配的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，因涉嫌受陸方指示介選、從事地下匯兌及詐貸，遭檢方依反滲透法等罪起訴。新北地方法院今開庭，檢、審、辯3方共同詰問同案被告、集智顧問公司負責人羅穎，釐清去年10月間以商務考察名義掩護民革上海市委祖統會前副主任孫憲來台的經過和細節。

羅女先前曾坦承以不實商務名義讓孫憲申請來台，今天卻證稱，自己在向移民署申請孫憲的來台許可前，完全不知道對方是具有黨政身分的民革上海市委祖統會前副主任。平時孫憲的微信暱稱只是叫「自律人」，徐春鶯也只向她提過對方是黃埔區具有法律背景的人士。

羅女供稱，當初是因為在上海的朋友遇到詐騙，自己於是拜託徐春鶯幫忙找有法律背景的人幫忙才認識孫憲。兩人後來於2024年初在上海見面後，席間聊到孫憲女兒、女婿所開設的上海鴻蘊公司，剛好與集智經營項目類似，徐春鶯於是提議由集智出面邀請鴻蘊來台參訪。

當時孫憲向羅女表示，若能以商務考察名義來台，可以幫忙介紹台灣的人脈，後來又說他女兒剛生完小孩不方便，但他是鴻蘊的法律顧問，可代表女兒來台交流，羅女於是將其申請來台事宜，全部交由一名王姓員工承辦及擔任聯絡對口。

公訴檢察官追問，若羅女事前完全不知孫憲有特殊身分或違法可能，為何同年6月24日，徐春鶯傳給羅穎的對話紀錄中，會提及「孫主任來台證已拿到」、「低調、保密」？2天後的6月26日，徐又為何再度傳訊給羅，建議孫主任還是到集智走一趟表現出要談合作，最好簽一下意向書，「以防被告、被查」？

羅女解釋，因為上述王姓員工後來在去年3月31日離職，並走公司很多資料，已涉及營業秘密法，她和徐春鶯因擔心員工挾怨爆料，利用孫憲申請來台一事，趁兩岸關係緊張的情勢下作文章，因此才希望能低調、保密。至於孫憲來台後，僅第一天有到集智露面，隔天起就未按照行程表走，且就她所知，孫憲來台的行程表、商務計畫活動書等，徐春鶯應該都沒有參與。

台灣新住民發展協會理事長徐春鶯徐春鶯反滲透法案，新北地院今再度開庭，檢、審、辯3方共同詰問同案被告、集智顧問公司負責人羅穎（中），釐清以商務考察名義掩護民革上海市委祖統會前副主任孫憲來台的經過和細節。記者蔣永佑／攝影
台灣新住民發展協會理事長徐春鶯徐春鶯反滲透法案，新北地院今再度開庭，檢、審、辯3方共同詰問同案被告、集智顧問公司負責人羅穎（中），釐清以商務考察名義掩護民革上海市委祖統會前副主任孫憲來台的經過和細節。記者蔣永佑／攝影

台灣新住民發展協會理事長徐春鶯徐春鶯反滲透法案，新北地院今再度開庭，同案被告中華兩岸婚姻協調促進會會長鍾錦明也出庭。記者蔣永佑／攝影
台灣新住民發展協會理事長徐春鶯徐春鶯反滲透法案，新北地院今再度開庭，同案被告中華兩岸婚姻協調促進會會長鍾錦明也出庭。記者蔣永佑／攝影

徐春鶯 陸配 上海

延伸閱讀

鄭文燦涉貪案今續行證人詰問　「首席執行者」廖俊松成檢辯攻防震央

獨／調查官淪詐團車手！負債百萬痛哭求輕判 仍獲3年6月刑

調查官淪詐團取簿手 法院痛批「帶頭違法！」53罪判他3年6月

想看GD演唱會！幣想詐嫌辯買機票沒要逃 法院不信駁回繼續羈押

相關新聞

反綠粉專造謠「高雄漢他病例為雙北5倍」 6旬管理員遭調查局約談

台北市近日因老鼠問題成為社群熱烈討論議題。關注高雄議題的「wetalk高雄」粉絲頁製作梗圖，造謠「高雄已有18至20例漢他病毒症候群病例」，高雄市調查處掌握情資，昨天約談該粉專劉姓管理員，依違反傳染病防治法送辦，雄檢複訊後以10萬元交保候傳。

徐春鶯反滲透法開庭 檢審辯詰問共犯羅穎 釐清孫憲來台細節

出身陸配的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，因涉嫌受陸方指示介選、從事地下匯兌及詐貸，遭檢方依反滲透法等罪起訴。新北地方法院今開庭，檢、審、辯3方共同詰問同案被告、集智顧問公司負責人羅穎，釐清去年10月間以商務考察名義掩護民革上海市委祖統會前副主任孫憲來台的經過和細節。

父癌末錄音分產 4姊妹告母弟討房地敗訴 法官：孝順標準是父母笑靨

新竹李姓4姊妹主張，父親癌末住院期間曾錄音交代財產分配，欲將竹北房產及桃園多筆土地分給4名女兒，認為已成立贈與契約，提告要母親與弟弟辦理所有權移轉登記。不過新竹法院認定，錄音內容僅屬李父對身後財產分配的想法表達，未達贈與契約成立要件，判女兒敗訴。法官指出，從對話內容判斷，李父確有希望竹北房產及部分土地由4名女兒取得的真意，但法律上未形成有效贈與契約，並喊話盼子女體認父母苦心，「每位子女孝順的姿態不同，惟一標準是父母的笑靨。」

假冒移民署官員...台中惡男誆聘清潔工 銬逃逸女移工劫財劫色遭重判

台中市游姓男子在去年間，假藉高薪聘僱外籍清潔工，誘騙一名印尼籍逃逸女移工出面，隨後假冒移民署官員，以手銬控制被害人、搶走手機，恐嚇若不從將直接遣返，將女移工載往汽車旅館性侵得逞。台中地院近日審結，將游男依強盜強制性交罪，重判14年。

豐原5口命案明宣判 議員批刑責太輕：詐騙致死應加重刑責

台中市豐原區去年爆發五口命案，王姓一家人疑似遭受詐騙，集體在屋內死亡，涉嫌詐財的李姓女團購主遭檢方依詐欺、洗錢與違反銀行法等罪起訴，求刑15年，法院明天宣判。台中市議員認為，現行法律有傷害致死、強制性交致死等等，唯獨沒有「詐騙致死」，應加重刑責回應社會期待。

落地摔壞直升機被免職飛行員翻案成功 判決揭空勤總隊管理有問題

空勤總隊所屬海豚直升機2020年4月7日在小港機場落地時翻覆，當時空勤總隊認為王姓駕駛未遵守飛航相關規定，一次記兩大過免職，王男不服提行政訴訟爭權，高雄高等行政法院更一審認為王男雖有疏失，但空勤總隊管理也有問題，應一併評價，判決王男勝訴，撤銷免職處分。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。